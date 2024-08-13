Sendikalar mitinge hazırlanıyor

Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.08.2024 - 04:05

Asgari ücrete ara zam talebiyle “Geçinemiyoruz” mitingleri yapacak olan işçi konfederasyonlarının bölge toplantıları başladı. Adana’da ilk bölge toplantısını düzenleyen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 20 Ağustos’ta 81 ilde basın açıklamaları yapacak. 26 Ağustos’ta Çerkezköy’de, 3 Eylül’de de Zonguldak’ta miting yapılacak. Miting hazırlıklarını sürdüren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) ise önümüzdeki günlerde programını kamuoyuna açıklaması bekleniyor. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, “Sesimizi daha etkili bir biçimde duyurma programı yapıyoruz. Emekçiler, emekliler çok sıkıştı. Asgari ücrette artış için yılbaşı beklenmemeli. Hemen ara zam yapılmalı. Asgari ücret güncellenmeli” dedi. Görgün, asgari ücretlilerin büyük bir bölümünün sendikasız olduğunu da belirterek sendikalı olan binlerce işçinin de asgari ücretin biraz üzerinde 20-22 bin lira ücret aldıklarını vurguladı. Görgün asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini ise şöyle anlattı:

“İnsanlar ne kadar ücretle geçinebilir bunun kriterleri belli, ILO normları belli. Bir işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği ücret olmalı. Artış yapılırken enflasyon nedeniyle oluşan kayıplar dikkate alınmalı. Ulusal gelirdeki artıştan pay verilmeli. Vergi kayıpları giderilmeli. İşçiler daha üçüncü aydan itibaren bir üst vergi dilimine giriyor. 6’ncı 7’nci aydan sonra da yine bir üst vergi dilimine geçiyor. Ücretlerdeki vergi kesintileri çok fazla. Vergi kayıpları düzenlenmeli. Temel tüketim maddelerindeki KDV, ÖTV sıfırlanmalı. Fiyatlardaki artışlar dizginlenmeli.”