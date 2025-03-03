Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

Saros Araştırma'nın "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması" sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete göre Erdoğan, olası cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu ve Yavaş'ın oldukça gerisinde kalırken yurttaşın erken seçim isteği ise yüzde 69'u buldu.

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 12:22
Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

Saros Araştırma, 5-19 Şubat tarihleri arasında 26 büyükşehir ve 146 ilçede 9782 kişiyle CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) gerçekleştirdiği "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması" anketini yayımladı. 

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

YURTTAŞTAN ERKEN SEÇİM TALEBİ

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 69’u 2028’den önce erken seçim yapılması gerektiğini belirtti. 

Erken seçim istemeyenlerin oranı ise yüzde 27,8’de kaldı, kararsızların oranı yüzde 3,2 oldu.

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

CHP ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

''Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy veririsiniz?'' sorusunu yanıtlayan katılımcılar, CHP'yi yüzde 31,3 ile birinci parti olarak seçti. AKP yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 8,8, MHP'nin yüzde 8,2, İYİ Parti'nin ise yüzde 6,8 oy oranında olduğu gözlemlendi.

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde tek aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapılan ankette AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumhurbaşkanlığı seçiminde yarıştığında yüzde 54,4 ile seçimi kazandığı görüldü. 

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan ile cumhurbaşkanlığı seçiminde yarıştığı koşullarda ise Yavaş'ın 56,6 ile yarışı kazandığı görülüyor. 

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

ERDOĞAN'DAN SONRASI: HAKAN FİDAN YANITI

Ankette, Erdoğan sonrası AKP'nin yeni genel başkanı olarak yurttaşların yüzde 34,5 ile Hakan Fidan'ı görmek istedikleri kaydedildi. Fidan'ın en yakın takipçisinin ise yüzde 5,8 ile Selçuk Bayraktar olduğu görüldü.

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

EN SEVİLMEYEN BAKAN TEKİN

Ankette ayrıca Kabine'nin en başarısız bakanı da soruldu. Araştırma sonuçlarında "hepsi başarısız" diyenlerin oranı yüzde 33,4 oldu.

İsim olarak belirtilen seçenekler arasında ise en başarısız bakan, yüzde 12,1 ile  Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olarak görüldü. 

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