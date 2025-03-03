Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Yurttaşın erken seçim talebi yüzde 70'e dayandı

EN SEVİLMEYEN BAKAN TEKİN

Ankette ayrıca Kabine'nin en başarısız bakanı da soruldu. Araştırma sonuçlarında "hepsi başarısız" diyenlerin oranı yüzde 33,4 oldu.

İsim olarak belirtilen seçenekler arasında ise en başarısız bakan, yüzde 12,1 ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olarak görüldü.