ASAL Araştırma sordu: 'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketinde dikkat çeken sonuç
ASAL Araştırma, yurttaşlara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye sordu. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu ise dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar...
ASAL Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
Ankette katılımcılara, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlarda birinci sırada "hiçbiri" yer aldı.
"Hiçbiri" yanıtını verenlerin oranı yüzde 38,3 oldu. AKP diyenlerin oranı yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 oldu.
AKP ve CHP diyenlerin toplamının hiçbiri diyenlerle eşit oranda olduğu görüldü.
Diğer partilerin oranları ise şöyle:
- DEM Parti yüzde 3.6
- MHP yüzde 3.3
- İYİ Parti yüzde 2.1
- Zafer Partisi yüzde 1.9
- Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4
- Diğer yüzde 2.0
- Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 9.1
Öte yandan ankette "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu da yöneltildi.
- Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 61.2
- İşsizlik: Yüzde 6.3
- Adalet: Yüzde 5.8
- Eğitim: Yüzde 2.7
- Terör: Yüzde 2.4
- Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 2.2
- Hükümet: Yüzde 2.0
- Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1.3
- Muhalefet: Yüzde 1.2
- Sağlık sistemi: Yüzde1.0
- Kürt sorunu: Yüzde 1.0
- Kentsel dönüşüm/Deprem: Yüzde 0.7
- Diğer: Yüzde 7.5
- Hepsi: Yüzde 2.9
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 1.8
Etiketler: #ANKET #anket sonuçları #Asal araştırma
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