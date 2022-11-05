Sera Kadıgil: Soma'da olduğu gibi bir canın hesabını 8 günle veremeyeceksiniz, yargılanacaksınız!

05 Kasım 2022 Cumartesi, 23:17

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Amasra’daki maden faciasında yaralanan, ancak İstanbul’da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Taner Şen’in Amasra’daki cenaze törenine katıldı.

Kadıgil, cenaze töreninin arından Amasra’daki Madenci Anıtı önünde; “Başta Enerji Bakanı olmak üzere TTK Genel Müdürü, ilgili tüm genel müdür yardımcıları ve elbette bu liyakatsizliği kural diye bize dayatan sonuna da 42 işçimizin canına mal olan saray rejimi, yargılanana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yargılanacaksınız, yargılanacaksınız, yargılanacaksınız! Soma'da olduğu gibi bir canın hesabını 8 günle veremeyeceksiniz” dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 14 Ekim’de meydana gelen faciada yaralanan Taner Şen, tedavi altına alındığı İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, dün yaşamını yitirdi.

Kadıgil ve TİP heyeti, Madenci Anıtı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bugüne devam eden nöbete katıldı. Nöbette, meşaleyi Kadıgil yaktı ve anıtta yer alan deftere düşüncelerini yazdı.

“SOMA’DA OLDUĞU GİBİ BİR CANIN HESABINI 8 GÜNLE VEREMEYECEKSİNİZ!”

Anıt önünde açıklamalarda bulunan Sera Kadıgil, şunları söyledi: