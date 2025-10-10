Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: 13 kişiye adliyeye sevk edilecek

İstanbul’un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP'li avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı daha sonra 13'e yükselmişti.
Soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek.
NE OLMUŞTU?
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim günü otomobiliyle Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne giderken Boğaziçi Köprüsü sapağında, uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öktem hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Saldırıda kullanılan araç Arnavutköy’de ormanlık alanda bulundu.