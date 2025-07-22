Ülkeyi Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ve benzeri etnik ya da dinsel/mezhepsel kimliklere göre tanımlamak ya da yönetmeye kalkışmak hem toplumu yüzyıllarca geri götürür hem devleti parça parça ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırır...

Bu nedenlerle de olanaksızdır.

Ama Emperyalistlerin 1000 (yazıyla bin) yıldır bıkmadan usanmadan sürdürdükleri ve İstanbul’un fethinden sonra, iyice tırmandırdıkları bu politika, bugünlerde yine, üstelik de İktidar tarafından gündeme getirildi.

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Toplayıcılık, Avcılık, Paganizm Dönemi, Aşiret Kimliği:

Önce Aile vardı.

Sonra Aşiret oldu.

Tarım Devrimi, Tek Tanrılı Dinler Dönemi, Din ve Mezhep Kimliği:

Aşiret, Beylik oldu.

Sonra, Krallık, İmparatorluk, Şahlık, Padişahlık oldu.

Endüstri Devrimi, Ulusalcılık Dönemi, Irk/ Etnik Köken, Milliyet/Ulus, Ulusal Kimlik, Ekonomik Rejim, Sınıf Kimliği.

İmparatorluklar Ulusal Devlet oldu.

Sonra Demokrasi, Faşizm, Komünizm, Federasyon oldu.

Bilişim Devrimi, Bütün Kimliklerin Eşitliği Dönemi.

Federasyonlar, Ulusal Devletler, Çağdaş Devlete Vatandaşlık Bağı ile bağlı olan bütün Din-Mezhep ve Irk-Milliyet kimliklerinin Yurttaşlık Hakları Bağlamında eşitliği...

Bu Evrim Çizgisine göre, “Farklı Kimliklerin Eşit Vatandaşlığı Anlayışına Dayalı olan Çağdaş Devlet, bu Kimliklerin Farklılıklarına göre yeniden biçimlendirilirse, sadece Din-Tarım Toplumundaki Din ve Mezhep Farklılıklarına yani Ortaçağ’a değil, Aşiret farklılıklarına, yani Toplayıcı-Avcı döneme bile geri döndürülmüş olur.

Bu politika açıkça “GERİCİ BİR SİYASET” çizgisine işaret eder!

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İşin bir de “BÖLÜCÜLÜK” niteliği vardır:

Devletin belli kimlik gruplarına göre bölünmesi halinde ülkemizdeki farklı gruplar kabaca şöyle özetlenebilir.

BAŞLICA ETNİK GRUPLAR:

1. Türkler

2. Kürtler

3. Zazalar

4. Araplar

5. Çerkesler

6. Lazlar

7. Gürcüler

8. Ermeniler

9. Rumlar

10. Yahudiler

11. Boşnaklar

12. Arnavutlar

13. Pomaklar

14. Romanlar

15. Çeçenler

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BAŞLICA DİN VE MEZHEP GRUPLARI

Müslümanlar

1. Hanefiler

2. Hanbeliler

3. Malikiler

4. Şafiler

5. Caferiler

6. Aleviler

7. Bektaşiler

8. Nusayriler

Hıristiyanlar

9. Rum Ortodokslar

10. Ermeni Ortodokslar (Gregorianlar)

11. Latin Katolikler (Levantenler)

12. Doğu Katolikleri (Süryani Katolik, Keldaniler)

13. Protestanlar Yahudiler

14. Sefaradlar

15. Aşkenazlar

16. Yezidiler

17. Bahailer

18. Ateistler/Agnostikler

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AŞİRETLER

BAŞLICA KÜRT AŞİRETLERİ

1. Bucak Aşireti

2. Jirki Aşireti

3. Gerdi Aşireti

4. Ertuşi Aşireti

5. İzoli Aşireti

BAŞLICA TÜRKMEN AŞİRETLERİ

1. Avşar Aşireti

2. Yörükler

3. Bayat Aşireti

BAŞLICA ARAP AŞİRETLERİ

1. Mirdes Aşireti

2. Beni Said Aşireti

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Aslında çok eksik ve ayrıntısız, üstelik iç içe geçmiş bazı grupları içeren kaba bir listedir yukarıdaki sıralama.

Çok kaba olan bu listede belirtilmeyen kimliklere ek olarak, belirtilen Din-Mezhep-Irk-Milliyet ve Aşiretlerin çapraz ilişkileri çok daha fazla sayıda birbirinden farklı grubun varlığına işaret eder.

Ama kabaca bir fikir verebilmek için sıraladığım bu listedeki grupların basit toplamı 48 ediyor.

Bir de aralarındaki farklı ilişkiler ve birleşmeler düşünülürse, ülkemizde neredeyse 100 dolayında farklı kimlik grubunun olduğu ortaya çıkar!

Bunlara bir de bu İktidarın getirdiği “Bizden Olan-Olmayan” ayrımını eklerseniz, kimliklere bölünmenin ne denli bölücü, çağ gerisi olduğu ve olanaksızlığı iyice anlaşılır.

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Peki bu durumu iktidar görmüyor mu?

Görmez olur mu?

Tamamen olanaksız olan bu projeyi gündeme getiriyor ki oluşacak olan kargaşadan yararlanarak, bitmiş olan siyasal ömrünü, Emperyalizmin de desteğini alarak, olanaklı olduğu ölçüde uzatabilsin.