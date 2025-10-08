Ege Üniversitesi'nde 'gericilik' ve 'güvencesizliğe' karşı pankart!

Ege Üniversitesi Öğrenci Kolektifi, öğrencilere dayatılan zor yaşam koşulları ve susturulma çabalarına tepki olarak Edebiyat Fakültesi Dekanlığına pankart açtı.

Pankartta “Yoksulluğa, geleceksizliğe, gericiliğe, güvencesizliğe karşı yürüyoruz! Bu yolun sonu saraya çıkar” ifadeleri kullanıldı.

"KAMPÜSLERDEN MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

Bu dönem yürüttükleri kampanyaya dair bir pankart olduğunu belirten Ege öğrenci kolektifi, “KYK burslarının asgari ücretin yarısına çıkarılması, rektörlerin üniversite bileşenleri tarafından seçilmesi, üniversitelinin barınma sorununun kamusal politikalarla çözülmesi, piyasacı uygulamaların ve savaş sermayesinin üniversitelerden çıkarılması, dinci-gerici, faşist çetelerin üniversitelerden uzaklaştırılması taleplerimiz etrafında verdiğimiz bir üniversite mücadelesi için asılan bir pankart” açıklamasında bulundu.

Öğrenci kolektifleri olarak kampüsleri özgürleştirme hedefiyle yola çıktıklarını belirten öğrenciler, “Yoksul, geleceksiz, güvencesiz bırakılmış üniversiteliler olarak bütün bunlara karşı kampüslerden mücadeleyi büyüteceğiz” şeklinde konuştu.