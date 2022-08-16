SETA'dan AKP'ye seçim uyarısı: 'Muhalefetin hali kazanmak için yeterli değil'

16 Ağustos 2022 Salı, 11:30

AKP'ye yakın "düşünce" kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) genel koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, seçim öncesi iktidar partisinin durumuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

İktidara yakın Sabah gazetesinde kaleme aldığı "AK Parti'nin gücü ve geleceği" başlıklı yazısında "muhalefetin kendisini çözüm adresi olarak sunamadığını" öne süren Duran, buna karşın muhalefetin dağınık halinin AKP'yi seçimi kazanmaya götürmeyeceğine dikkat çekti.

Duran'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"2023 seçimlerinde AK Parti yeni bir sınava tabi tutulacak. İktidardaki yıpranmasını, hatalarını ve yapamadıklarını seçmene anlatmanın yolunu bulmak ve yeni bir güçlü destek almak zorunda. Muhalefetin kendisini alternatif çözüm adresi olarak sunamaması AK Parti için bir fırsat. Ancak muhalefetin dağınık hali kazanmak için yeterli değil. Dış politika ve güvenlik konularında gösterdiği başarıyı içeride kapsayıcı politikalar üreterek ve yenilenmeye devam ederek göstermesi gerekiyor. Bu yenilenme çabasını Kürtler, merkez sağ seçmen, küskün muhafazakârlar ve gençlere anlatmakta gayretli olmalı. Hayat pahalılığıyla mücadele ve gelir dağılımı meselelerine odaklanacak mikro politikalar geliştirmeli."