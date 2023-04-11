Sevilay Yılman troll hesabı Süleyman Soylu'ya şikâyet etti: 'Sizin kontrolünüzde bir pislikmiş!'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:53

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:00

Habertürk yazarı ve gazeteci Sevilay Yılman, Twitter'da 'Türk Savunma Teşkilatı' adlı hesaptan yapılan ve “İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’la gizli ilişki içinde olduğu” iddiasıyla kendisini hedef alan paylaşımlar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrı yaptı.

"SİZİN KONTROLÜNÜZDE BİR PİSLİKMİŞ!"

Yılman, söz konusu mesajları kendi hesabından paylaşarak, "Sayın Süleyman Soylu iddiaya göre bu ahlaksız trol sizin kontrolünüzde bir pislikmiş!" dedi.

Yılman Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Süleyman Soylu iddiaya göre bu ahlaksız trol sizin kontrolünüzde bir pislikmiş! Sizi 30 yıldır tanıyan biri olarak bu iddiaya elbette inanmıyorum. Ancak eski dost, eski komşuluk hukukumuzun hatırına bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak sizden şunu rica ediyorum?

- Cumhurbaşkanına ya da şahsınıza hakarette olduğu gibi, sahte hesabın arkasına saklanarak kadınlığıma, anneliğime, iffetime tamamı iftira olan yalanlarla saldırarak itibar suikast yapmaya çalışan bu namussuzu bulup, adalete teslim etmenizi bekliyorum! Bu arada Süleyman kardeşim…

- Sevgili kızının lisede okul arkadaşı olan ve Bahçeşehir’de komşu olduğumuz sitede de birlikte oyun oynayan oğlum Deniz’in de çok selamı var. Diyor ki; Süleyman Amca isterse bu namussuzu 1 dakikada bulur ve hesabını da sorar! Yengeye selam, çocukların gözlerinden öperim. Selametle."