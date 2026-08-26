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Sevinç İnönü, YENİ Parti'ye üye oldu

Sevinç İnönü, YENİ Parti'ye üye oldu

26.08.2026 00:28:00
Güncellenme:
ANKA
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Sevinç İnönü, YENİ Parti'ye üye oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, YENİ Parti'ye üye oldu.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, YENİ Parti'ye katıldı.

Sevinç İnönü'nün üyeliğini, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kamuoyuna duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden İnönü'ye çiçek takdim ettiği bir fotoğrafı paylaşan Çelik, bu katılımın kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

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"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ YÜRÜYECEĞİZ"

Özgür Çelik, Sevinç İnönü'nün partiye katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin değerlerine ömrünü adamış, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Dr. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü’nün Yeni Parti üyeliğini birlikte yapmak büyük gurur. Tarihimizden aldığımız miras ve değerlerimiz yeni yolumuzu aydınlatacak. Hep birlikte daha güçlü şekilde iktidara yürüyeceğiz."

İlgili Konular: #yeni parti #İnönü #Özgür Çelik

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