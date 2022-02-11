Şevki Yılmaz'dan iktidara 'iflas' uyarısı: İktidarımız, mecburdur ve mahkûmdur!

11 Şubat 2022 Cuma, 10:39

20. dönem Rize milletvekili ve Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, son dönemde yurttaşların büyük tepkisine neden olan zamlar ve kamuda görülen israfla ilgili iktidarı dikkat çeken ifadelerle uyardı.

"İktidarımız mecburdur! Ve mahkûmdur!" başlıklı yazısında muhalefete yüklenen Yılmaz, "En belirgin hedefleri ve olmazsa olmaz amaçları; önlerinde engel olarak gördükleri Ak Parti iktidarını yıkmak ve tabi ki Başkan Erdoğan’ı ilk fırsatta makamından indirmektir. Bu planlarını hayata geçirmek için her türlü enstrümanı kullandılar ve kullanmaya da devam edecekler. Bunun için ise ilk hedef önümüzdeki genel seçimlerdir" derken, seçim öncesi iktidarın en çok "mutfak yangını"na dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

"Genel seçimlerde tekrar bir kazaya uğramamak istiyorsak kardeş olmaya, birleşmeye ve akıllı adımlar atmaya mecburuz Mal, makam gibi nimetlere nankörlük eden, kıymetini bilmeyen, hakkını eda edemeyen iktidar da ve halk da, İlahi tokadı yemeye mahkûmdur!" diyen Yılmaz, iktidara şöyle seslendi:

"Acilen ve acilen mutfak yangınını ve pazar yangınını söndürmek zorundayız! Zamları frenlemeye mecburuz! Büyük holdinglerin, marketlerin ve gıda-sebze-et vs. hal zamlarını milletimize anlatabiliriz! Ama iktidarın birebir kendi sorumluluğunda olan doğal gaz, benzin, mazot, gübre ve elektrik vs. ürünlere yapılan zamları halkımıza asla anlatamayız! İktidarımız, kendisini iktidara getiren halkımızı, dolar ve zam saldırılarından kurtarmaya mecburdur ve mahkûmdur!

Orta direği fakirleştiren bu ve benzeri zamların, vatandaşımızın sağlıklı düşünerek doğru karar vermesini engellediğini unutmayacağız. Bu zamlarla büyük bir seçmen öfkesinin oluştuğunu görmek zorundayız."

Yılmaz, yazısının devamında da 'israf' konusuna dikkat çekerek "Fertlerde, ailelerde ve devlet kurumlarında devam eden aşırı israf felaketini ahlaki ve uhrevi eğitimle, sohbetle ve tasarruf tedbirleriyle önlemeliyiz! Aksi halde; israf eden fert, aile, iktisadi ve siyasi iktidarlar mutlaka iflas etmeye mecburdur ve mahkûmdur. Kısaca iktidarımız, ülkemizin tüm seçmenlerine verdiği sözleri yerine getirmeye ve her sahada başarılı olmaya mecburdur ve mahkûmdur!" dedi



