Seyit Torun'dan Ömer Çelik'e tepki: CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in CHP ile ilgili ifadelerine "Partisinde demokrasinin esamesi okunmayan Ömer Çelik, ülkeye demokrasi getiren CHP’ye laf ediyor. CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez” diyerek tepki gösterdi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yapılan AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basıntoplantısı düzenledi.
Çelik, “CHP, bir bakıma kurultaylar partisidir. ‘Genel başkan değişsin” diyenlerin, kendilerini de bu değişimin içine katmaları gerekir. Siyasi partilerin sahibi tabanlarıdır. Onların taleplerine kulak verilmesi esastır. ‘Kim gitsin kim gelsin’ tartışması CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızdan uzak bir tartışmadır” dedi.
“CHP’Yİ TARTIŞMAK, TEK ADAM PARTİSİNİN SÖZCÜSÜNE DÜŞMEZ”
Seyit Torun ise Çelik’e sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:
“Partisinde demokrasinin esamesi okunmayan Ömer Çelik, ülkeye demokrasi getiren CHP’ye laf ediyor. CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez. Partimizin istikametini, tabanın kararı belirler. Tek kişi partileri, ‘kurultaylar partisi’ olmayı da değişimi de anlamaz.”
Partisinde demokrasinin esamesi okunmayan Ömer Çelik, ülkeye demokrasi getiren CHP’ye laf ediyor.— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) June 19, 2023
CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez! Partimizin istikametini, tabanın kararı belirler. Tek kişi partileri, “kurultaylar partisi” olmayı da değişimi de anlamaz.
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