Sezai Temelli DEM Parti için kongreyi işaret etti: 'Adı değişebilir'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, uzun süredir gündemde olan ancak parti tarafından yalanlanan isim değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu yıl kongre yapmak zorundayız" diyen Temelli, partinin adının değişebileceğini ifade etti.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ OLABİLİR"

İlke TV'de isim değişikliği hakkındaki soruyu yanıtlayan Temelli, "Adı değişebilir zaten. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir” ifadelerini kullandı.

Temelli, DEM Parti adının da geçmişteki parti kapatma süreci ve seçim stratejileri nedeniyle ortaya çıktığını hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin isminin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın da istediği şekilde 'Demokratik Cumhuriyet Partisi' olacağı, ayrıca çatı kurumlar olarak kurulan kurum ve bileşenlerin de yeni partiyle birlikte kapatılacağı öne sürülmüştü.

Ancak DEM Parti'den gelen resmi açıklama ile iddialar yalanlanmıştı.