DEM Parti'nin ismi ve yapısı değişiyor mu? Cumhuriyet o iddiayı parti kaynaklarına sordu!

23.02.2026 14:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
DEM Parti'nin isminin daha önce terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın da istediği şekilde 'Demokratik Cumhuriyet Partisi' olacağı, ayrıca çatı kurumlar olarak kurulan kurum ve bileşenlerin de yeni partiyle birlikte kapatılacağı öne sürüldü. Ancak Cumhuriyet'e konuşan parti kaynakları iddianın doğru olmadığını öne sürdü. Öte yandan DEM Parti'den resmi açıklama da geldi.

İktidarın MHP desteğiyle geçen yıl başlattığı "Terörsüz Türkiye" adlı süreç kapsamında DEM Parti'nin de bir "değişim" sürecine girileceği iddia ediliyor. 

Buna göre terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın birçok kez işaret ettiği 'Demokratik Cumhuriyet' kavramı, partinin yeni adında yer bulacak. 

Habertürk'ün aktardığına göre, partinin yeni döneminde siyasetin tek çatı altında yürütülmesi planlanıyor. Bu kapsamda Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumların kapatılması gündemde. 

BAŞKA PARTİYE GEÇEMEYECEKLER

Habere göre, bu kapsamda alınacak kararların seçim stratejisine de yansıması bekleniyor. Öte yandan partideki sol bileşenlerin de "tek parti" çatısı altında ve o partinin ismiyle siyaset yapmasının önü açılacak.

DEM Parti listelerinden seçilen bir milletvekilinin, Meclis’e girdikten sonra başka bir partinin milletvekili olarak devam edemeyeceği bir model üzerinde duruluyor.

Yapılacak değişimle partinin “Türkiye partisi” hedefi doğrultusunda daha geniş toplumsal kesimlere ulaşılmasının amaçlandığı aktarılıyor. 

CUMHURİYET SORDU: TEYİT ETMİYORUZ

Cumhuriyet olarak bu iddiaları DEM Parti kaynaklarına sorduk. Ancak parti kaynakları, konuyla ilgili henüz bir değerlendirme ve tartışma yapmadıklarını, ortaya atılan bilgileri parti yetkilileri de dahil olmak üzere teyit etmediklerini belirtti. 

PARTİDEN RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Öte yandan iddialara dair resmi açıklama da geldi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamamıştır. Bilginize" denildi.

