Sezen Aksu'yu hedef almıştı: Erdoğan için harekete geçildi

22 Ocak 2022 Cumartesi, 22:20

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 2017 yılında çıkardığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısındaki sözler sebebiyle sanatçı Sezen Aksu’yu hedef alan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda hilafet çağrısı yapan Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

ERDOĞAN VE İMAM HALİL KONAKÇI’YA ÜÇ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

HKP avukatları Erdoğan hakkında, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Anayasayı İhlal” ve “Tehdit” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan HKP avukatları, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı hakkında ise “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Kanunlara Uymamaya Tahrik” ve “Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma” suçlarını işlediğini belirterek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“BU ANLAYIŞ HİLAFETİN ÖZLEMCİLERİNE CESARET, GÜÇ VERMEKTEDİR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılıklara verilen suç duyurusu dilekçelerinde Erdoğan’ın, “Hem laik hem Müslüman olunmaz. Bu ikisinin bir arada olması ters mıknatıslanma yapar. Ya laik olacaksınız, ya Müslüman!” sözü hatırlatıldı.

Dilekçede, “Bu hâkim anlayışın Devletin en üst organlarınca gündeme getirilmesi, gündeme taşınması; Laikleşme yolunda yapılmış en büyük politik devrim olarak 3 Mart 1924 yılında kaldırılan Hilafetin özlemcilerine cesaret, güç vermektedir” denildi.

ERDOĞAN’IN TBMM’DEKİ YEMİNİ HATIRLATILDI

Erdoğan’ın, “Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine” bağlı kalacağına dair TBMM’de namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği hatırlatılan dilekçede, “Devlet Yöneticilerinin; Hilafet özlemcilerine, Laiklik düşmanlarına cesaret veren, onları savunan, destek veren söylemleri, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinde Laiklik İlkesinin rahatça çiğnenmesine ortam hazırlamaya yöneliktir” denildi.

Anayasa’nın 2’nci, 4’ncü, 14’ncü ve 24’ncü maddelerine yer verilen dilekçelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmam Halil Konakçı hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“LAİKLİĞE SALDIRILARA BAŞLIYORLAR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı.

Okur şu ifadelere yer verdi:

Bugün; AKP’giller’in Reisinin ve imamlarının, Laiklik karşıtı söylemlerinden dolayı iki suç duyurusunda daha bulunduk. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Gündem mi değiştirmek istiyorlar, Topluma korku mu salmak istiyorlar, Yurtsever insanları sindirmek mi istiyorlar, kendi tabanlarını konsolide etmek mi istiyorlar, Hemen laikliğe saldırılara başlıyorlar, Hilafete olan özlemlerini dile getiriyorlar.

“CAMİLERİ KİRLİ SİYASETLERİNİN MERKEZİ HALİNE GETİRDİLER”

Ellerindeki kullana kullana bitiremedikleri en büyük sermayeyle, Allah’la adam kandırmaya hız veriyorlar. Bunları yaparken de kullandıkları yer, samimi Müslüman inanışına göre herkesin her türlü ayrıcalıktan arınarak, Allahın huzuruna çıktığına inandığı Camiler. AKP’giller İktidara ABD ve AB Emperyalistleri tarafından taşındığı günden bugüne Camileri kirli siyasetlerinin merkezi haline getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. AKP’giller Laikliğe karşı saldırılarına; bir zamanlar ‘Yetmez Ama Evetçi’ ortaklarından, Anayasa Referandumunda Hayır diyen Yurtseverleri, ‘dün de lekeliydiniz bugün de lekelisiniz’ diyerek karalamaya çalışan militan evetçi Sezen Aksu’nun 2017’de söylediği bir parçayı dayanak yaptılar. Ama işte söz konusu Laikliğe saldırı olunca, AKP’giller ortaklarını harcayıp geçiyorlar. Onlar sayesinde bugün bu kadar rahat ve pervasızız demiyorlar.

“SÖZ KONUSU LAİKLİĞE SALDIRI OLUNCA SESSİZ KALAMIYORUZ”

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; AKP’giller ile dün el ele kol kola, adım adım ördükleri gericilik yollarında beraber yürüyenlerin bugün birbirlerine hakaretler, tehditler yağdırmaları, birbirlerinin dillerini koparmaları bizi hiç mi hiç ilgilendirmez. Ama söz konusu Laikliğe saldırı olunca, Ortaçağ Kurumu olan Hilafeti geri getirme özlemlerini, çabalarını, girişimlerini görünce, bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi HKP olarak, İkinci Kuvayimilliyeciler olarak sessiz kalamıyoruz. Kenardan seyredemiyoruz. Bize ne, bizi ilgilendirmez diyemiyoruz.

“TARİHE BİR KEZ DAHA NOT DÜŞTÜK”