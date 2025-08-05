Sezgin Tanrıkulu: Bu masanın müzakere masası olması lazım

Tanrıkulu, TBMM'de toplanan komisyon toplantısı öncesinde yaptığı görüntülü açıklamada, "Bugün 5 Ağustos 2025, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyim. Türkiye bakımından tarihi bir gün, benim açımdan da tarihi bir gün. Bugün Meclis’te, Meclis Başkanımızın Meclis hukukuna göre çağrısını yaptığı komisyon çalışmaya başlayacak. Türkiye’nin Kürt meselesinin Meclis’te bir masa etrafında müzakeresi başlayacak. Benim için de tarihi bir gün" dedi.

Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"1980’lerden bu yana bütün hayatımı insan hakları mücadelesine adadım. Türkiye’nin Kürt meselesinin çatışma dışında, şiddet dışında ve terör dışında, bir masada konuşularak çözülmesinden yana oldum. O masa bugün işte Meclis’te kuruluyor. İlk defa siyasi partiler bu kadar büyük bir katılımla bir araya gelecekler ve müzakere edecekler. Endişeye, korkuya, güvensizliğe gerek yok. Burada amaç, Türkiye’de barışı sağlamak. 40 bin kişi bugüne kadar yaşamını yitirdi. Türkiye’nin ekonomisi battı. Ödediğimiz maliyetlerin hesabı yok. Tekrar o günler geri mi gelsin? Tekrar 4 trilyon dolar mı harcansın? Tekrar yurttaşlarımız yaşamını mı yitirsin? Hayır, bunlar bir daha olmasın. Bir daha olmaması için bu masada konuşmalıyız.

Bu meselenin siyasi partiler arasında bir siyasi rekabet konusu olmaması lazım. Siyasi partilerin bunu bir siyasi ranta da dönüştürmemesi lazım. Rekabeti sahada yapıyoruz ama bu masanın bir müzakere masası olması lazım. Konuşmalıyız. Türkiye’nin bu meselesini, demokratikleşmeyle birlikte bu masa etrafında çözebileceğimiz bir zemin yaratmalıyız.

Yurttaşlarımızın bizden beklentisi bu. İnsanlarımızın bizden beklentisi bu. Bunu yapmalıyız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sizlerden ricamız; güven duymanız, destek olmanız ve bu sürecin başarıyla sonuçlanması için katkı vermenizdir."