Sezgin Tanrıkulu kimdir, nereli, kaç yaşında? Sezgin Tanrıkulu mesleği ne? Sezgin Tanrıkulu hangi partilerde görev yaptı?

Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hayatı ve siyasi yaşamı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Sık sık hakkında çıkan haberlerle gündeme gelen Sezgin Tanrıkulu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Sezgin Tanrıkulu kimdir, nereli, kaç yaşında? Sezgin Tanrıkulu hangi partilerde görev yaptı? İşte, Sezgin Tanrıkulu hakkında merak edilenler...

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Sezgin Tanrıkulu, 27 Mayıs 1963’te Diyarbakır Lice’de doğdu. Babasının adı Fehmi, annesinin adı Sabahat’tır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1985 yılında serbest avukatlık yapmaya başlayan Sezgin Tanrıkulu, 1986-2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002-2008 yılları arasında ise Başkanlık görevini üstlendi.

1988 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin kuruculuğuna öncülük etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve 1998’den itibaren Diyarbakır Temsilciliğini yaptı.

Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları alanında çok sayıda toplantı, gösteri, panel, ulusal ve uluslararası organizasyona katkı sağladı ve birçok rapor, bildirinin yazılmasına öncülük etti. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görüldü. Yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

SEZGİN TANRIKULU ÖZEL HAYATI

Sezgin Tanrıkulu evli ve 3 çocuk babasıdır.

SEZGİN TANRIKULU SİYASİ YAŞAMI

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, Aynı yıl 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevi bitti. 2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise bu sefer Diyarbakır'dan aday gösterilen Tanrıkulu, CHP Diyarbakır milletvekili seçilmiştir.