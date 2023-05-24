Alparslan Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? Alparslan Erdem hangi takımlarda futbol oynadı?
Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun görevine son verdikten sonra sezon sonuna kadar Alparslan Erdem'in göreve getirildiğini açıkladı. Futbolsever, Andrea Pirlo'nun yerine geçici olarak takımın başına getirilen Alparslan Erdem'in hayatı ve futbol kariyeri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Alparslan Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? Alparslan Erdem hangi takımlarda futbol oynadı?
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörleri Andrea Pirlo ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Alparslan Erdem'in getirildiğini açıkladı. Peki, Alparslan Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? Alparslan Erdem hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Alparslan Erdem hakkında merak edilenler...
Fatih Karagümrük kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz"
ALPARSLAN ERDEM KİMDİR?
Alparslan Erdem, 11 Aralık 1988 tarihinde Almanya'nın Vechta kasabasında doğdu. Alparslan Erdem, futbola 5 yaşında Varnesch takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Lutten (1994-96), SFN Vechta (1996-00), Blau-Weiß Lohne'de (2000-2003) oynadı. 2003'te SV Werder Bremen altyapısına dahil oldu.
2007 yılında SV Werder Bremen'in 3. Lig'deki genç takımına yükselen Alparslan Erdem 2008-09 sezonunun başında Galatasaray'a transfer oldu. Süper Lig'deki ilk resmî karşılaşmasında Kocaelispor karşı oyuna girip sol taraftan koşup Milan Baros'a harika bir asist yapmıştı.
30 Aralık 2009 tarihinde Serkan Çalık ile birlikte Gençlerbirliği ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Alparslan Erdem, Gençlerbirliği'nde 3 numaralı formayı giydi.
Alparslan Erdem, 2011-12 sezonun başında Süper Lig'den 1. Lige yeni düşen Bucaspor'a transfer oldu. Daha sonra 2013 yazında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ve 2019 yazında ise Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
ALPARSLAN ERDEM HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
1994-1996 Lutten
1996-2000 SFN Vechta
2000-2003 Blau-Weiß Lohne
2003-2006 SV Werder Bremen
2006-2008 Werder Bremen II
2008-2010 Galatasaray
2010-2011 Gençlerbirliği
2011-2013 Bucaspor
2013-2019 İstanbul Başakşehir
2019-2022 Fatih Karagümrük
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