Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:41

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:41

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna yaşamını yitirdi. Peki, Ergun Öztuna kimdir, nereli? Ergun Öztuna neden öldü? "Puşkaş Ergun" Ergun Öztuna hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Ergun Öztuna hakkında merak edilenler...

ERGUN ÖZTUNA KİMDİR?

Ergun Öztuna, 16 Ağustos 1937 yılında Manisa'da doğdu. Ergun Öztuna, futbola Akhisar'da başladı. Ailece İzmir'e taşınmaları nedeniyle eğitimine Karşıyaka Lisesinde devam etti ve Karşıyaka spor kulübüne transfer oldu. Kısa zamanda İzmir Karması'nın değişmez oyuncusu oldu. Karşıyaka'da oynadığı futbol, 1956 yılında henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmasında etkili oldu. 1956-57 sezonunda en centilmen futbolcu ödülünü aldı. 1959 yılında Fenerbahçe'nin Türkiye Profesyonel Ligi'ndeki ilk golüne imzasını attı.

1963 yılında Bursaspor'un 1. Lig'deki ilk golünü de Ergun Öztuna kaydetti. Avusturya'da Austria Klagenfurt, Bursaspor, Karşıyaka ve Nazillispor'da kısa süre oynadıktan sonra, 1964'te Fenerbahçe'ye geri döndü. Kısa bir süre Rizespor'a kiralık olarak giden Öztuna, yaşadığı sakatlıklar ve ağır menisküs ameliyatları nedeniyle 1971 yılında futbolu Fenerbahçe'de noktaladı.

2010 yılında Fenerbahçe'nin 3000. golünü atan Alex de Souza ile 1. golünü atan Ergun Öztuna'nın formaları yapılan bir törenle Fenerbahçe Müzesi'ne konuldu.

ERGUN ÖZTUNA "PUŞKAŞ" LAKABINI NASIL ALDI?

İzmir'de oynanan Macaristan maçı sonrası, beğendiği oyuncu sorulan Ferenc Puskás'ın "Ergun diye genç bir çocuk var onu beğendim." demesi ülke genelinde tanınmasını sağladı.

Sarı-lacivertli forma ile 2 İstanbul Ligi, 1 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe taraftarı yüksek tekniği nedeniyle ona "Puşkaş" lakabını taktı.

ERGUN ÖZTUNA NEDEN ÖLDÜ?

Ergun Öztuna için yarın Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te tören düzenlenecek. Ergun Öztuna’nın cenazesi, öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ergun Öztuna’nın vefatıyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi ‘Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhum Ergun Öztuna'ya Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.”

ERGUN ÖZTUNA HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1953-1956 Karşıyaka

1956-1963 Fenerbahçe

1963-1964 Karşıyaka

1964-1965 Fenerbahçe

1965-1966 Austria Klagenfurt

1966-1967 Karşıyaka

1967-1968 Bursaspor

1968 Nazilli Belediyespor

1968-1969 Rizespor

ERGUN ÖZTUNA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Ergun Öztuna, Türkiye millî futbol takımında yardımcı teknik adam olarak görev yaptı. Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunda yardımcı teknik adam olarak görev yaptı. 1980-81 yıllarında Çengelköy'ü ilk şampiyonluğuna ulaştırdı.