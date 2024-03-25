Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Nevruz' soruları: Şiddet uygulanarak gözaltına alınan çocukların akıbeti nedir?

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:51

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:51

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 20 Mart’ta düzenlenen miting sonrasında 6 çocuğa kolluk kuvvetlerince şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin tepki çektiğini belirtti.

Olayla ilgili Şırnak Barosu’nun da suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“20 Mart günü Cizre'de gerçekleşen mitingde kayda geçen ihbar veya olay var mıdır? Miting sonrası yurttaşlarımızın dağılması hangi güvenlik önlemleriyle sağlanmıştır?

İlgili tarihte kolluk güçlerince Yafes Köprüsü’nde 6 çocuğun önünün kesilmesinin sebebi nedir?

Çocuklara dönük ulusal ve uluslararası yasalarca işkence ve kötü muamele olarak adlandırılan insanlık dışı ve onur kırıcı bu muameleyi gerçekleştirilen kolluk kuvvetleri hakkında işlem başlatılmış mıdır?

Şiddet uygulanarak gözaltına alınan çocukların akıbeti nedir? Gözaltı işleminin yasal gerekçesi nedir?

Çocuklar gözaltına alındıktan sonra Baroya ve Savcılığa haber verilmiş midir? Gözaltına alınan çocuklara uygulanan işlemler nedir?

Gözaltı işleminin ardından çocuklar ne kadar sürede savcılığa sevk edilmiştir?”

NE OLMUŞTU?

20 Mart günü Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) tarafından Cizre Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz mitinginin sonunda polis eylem yapan bir gruba gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmişti. Müdahalede çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.



