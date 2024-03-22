Diyarbakır Barosu: Nevruz'a katılan çocuklara yapılan gözaltı hukuksuz

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 166 kişiden 38’inin çocuk olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:22
Diyarbakır Barosu: Nevruz'a katılan çocuklara yapılan gözaltı hukuksuz
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Diyarbakır’da dün yapılan Nevruz kutlamalarında aralarında çocukların da olduğu 166 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Barosu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel kıyafet ve motiflerle Newroz kutlamalarına katılan çocuklar, bu kıyafet ve semboller gerekçe gösterilerek keyfi olarak gözaltına alınmıştır. Alanda bulunan çocuklardan 38’i ‘örgüt propagandası’ suçundan adli işlem başlatılması şeklindeki talimat ile gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştür. İlgili işlemler tarafımızca takip edilmiştir. Newroz kutlamalarına katılım nedeniyle çocuklar hakkında yapılan gözaltı ve diğer işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirtir ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."


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