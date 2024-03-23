Şanlıurfa'da nevruz kutlamalarında 15 gözaltı

Şanlıurfa'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, sözde 'Kürdistan' baskılı tişört giyenler ile terör örgütü lehine slogan atan 15 kişi, sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 19:29
Şanlıurfa'da nevruz kutlamalarında 15 gözaltı
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Şanlıurfa'da, DEM Parti teşkilatı tarafından 11 Nisan Stadyumu park alanında nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya gelenler, polisin uygulama noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

Kalabalıkta halay çeken bazı kişilerin terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasa dışı slogan atması ve bazılarının ise sözde 'Kürdistan' yazılı tişörtler giymesi üzerine alanda gezen sivil polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt sorununun demokratik çözümüne ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’nin geleceği 31 milyon Kürt’ün iradesiyle, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümündedir. Bunun için sizleri tekrar diyaloğa ve müzakereye çağırıyoruz. Ama ne yapıyorlar? Kürtlerin yaşadığı her yere 'Teröristan' diyorlar. Milletvekilleriniz Meclis’te iki kelime Kürtçe konuştuğunda seslerini kısıyorlar, 'bilinmeyen dil' diyorlar. Bir an önce teröristan kavramından, bilinmeyen dil tarifinden vazgeçin."

Yapılan konuşmaların ardından DEM Parti Belediye başkan adayları tanıtılıp, alanda nevruz ateşi yakıldı.

 

 

 


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