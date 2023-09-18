Son dakika... CHP'li Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 19:19

Güncelleme: 18.09.2023 - 19:32

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Tanrıkulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanlığı, Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.