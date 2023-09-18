Son dakika... CHP'li Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TSK'ye yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır vekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Tanrıkulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ
Adalet Bakanlığı, Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...
- Yılmaz Güney tartışmasının asıl hedefi...
- İYİ Parti'den yeni 'ittifak' açıklaması!
- 2028’de de yok!
- CHP'de olaylı kongre