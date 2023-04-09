SGB bileşenleri, her ilde kendi adaylarını çıkaracak

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

14 Mayıs’ta seçimlere ittifak olarak katılacak partilerin mutabakatlarını teslim ve ittifaktan çekilme kararını iletmeleri önceki gün itibarıyla tamamlandı. İttifakların ve partilerin sıralamaları için kura çekimi yapılırken bugün itibarıyla aday listelerinin teslimi de tamamlanacak. TKP, TKH, SOL Parti ve Devrim Hareketi’nin mutabakatıyla oluşturulan Sosyalist Güç Birliği (SGB) de seçimlerde ittifak olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik aday çıkarma eğiliminde olan ancak görüşmelerden sonuç alamayan ittifak, bu nedenle parlamento seçimlerinde ittifakını sürdürecek. İttifakın genel eğilimi ise cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki adayın desteklenmesi yönünde.

3 PARTİ YER ALACAK

İttifak, parlamento seçimlerine ise üç parti çatısı altında girecek. Bu kapsamda TKP, TKH ve SOL Parti, seçimlerde yer alacak.

Her partinin 81 ilde, yani tüm seçim bölgelerinde aday çıkaracağı öğrenildi. Başta deprem bölgesi olmak üzere bazı bölgelerde ortak liste çıkarmak için görüşmeler yapıldığı ancak mutabakat sağlanamadığı belirtilirken her partinin kendi listelerini başta Devrim Hareketi olmak üzere SGB’yi destekleyen sol, sosyalist oluşumlara açtığı kaydedildi.