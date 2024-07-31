SGK 100’ü aşkın taşınmazı satıyor

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

Belediyelerin prim borçları için harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) diğer yandan çeşitli kentlerdeki kendi mülkiyetinde bulunan 100’ü aşkın taşınmazı da satışa çıkardı.

SGK, kendisine olan borçlar karşılığında devraldığı taşınmazları zaman zaman ihale ile satışa çıkarıyor. Dün yayımlanan ilana göre SGK’ye ait olan gayrimenkuller, elektronik satış portalı üzerinden açık artırma usulü ile 13-16 Ağustos günleri arasında ihale edilecek. SGK’nin Devlet İhale Yasası’na tabi olmadığı için gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu belirtildi.

Satışa çıkarılan yerler Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa’da bulunuyor. En fazla yer ise Şanlıurfa Haliliye, Eyyübiye ile Karaköprü’de. Satılacak yerler arsa, tesis alanı, tarla, mesken, bina, daire, lojman şeklinde sıralanıyor. Bu arada bazı taşınmazlar da KDV’den muaf bulunuyor.