Emekliye verilecek zammı SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: ‘Yüzde 58 enflasyon farkı verilebilir’

Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:25

Güncelleme: 03.08.2023 - 16:25

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı orana göre enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83 oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisinin ardından ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara en az ne kadar zam verileceği merak konusu oldu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye açıklamada bulununa SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Ocak ayında emekliye yüzde 58 enflasyon farkı verilebilir” dedi.

“EMEKLİYE YÜZDE 58 ENFLASYON FARKI VERİLEBİLİR”

Geçen yıl yüzde emekli maaşına yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdursun, “Bu yıl oran 9.49, 2023’ün temmuz ayı enflasyonu 2022’ye göre ciddi oranda, neredeyse 4 kat artmış durumda. Bu oranlar böyle devam ederse, yani 2022’deki düşme ve çıkış oranlarını 9.49’a oranladığımız zaman şöyle bir beklentimiz var: Ocak ayında memur ve memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 58 oranında enflasyon farkı verilecek gibi görünüyor” diyerek bu yıl yapılacak zam oranını açıkladı.

“MİLYONLARCA KİŞİ 7 BİN 500 TL ALMAYA DEVAM EDER”

Kök aylığı 5 bin TL’nin altında olan bir kişinin yüzde 58 zam yapılsa dahi aynı maaşı alacağını vurgulayan Erdursun, “Bir kişinin kök aylığı 4 bin 600 TL ise yüzde 58 enflasyon farkı zammı ile 7 bin 260 TL’ye çıkar. Bu durumda yine 7 bin 500 TL olur ;aylığında hiçbir değişiklik olmadan 7 bin 500 TL almaya devam eder. Kök aylığı 5 bin TL olan birinin aylığına yüzde 58 oranında zam yapılsa 7 bin 900 TL’ye çıkar, aylığı 400 TL fark eder. Bir kişinin kök aylığı 6 bin TL ise yüzde 58 oranında zam yapılırsa aylığı 9 bin 80 TL’ye çıkar. Yani yüzde 58 oranında bir enflasyon farkı çıksa dahi Türkiye’de milyonlarca kişi kök aylığa zam yapılırsa yine 7 bin 500 TL almaya devam ederler. Yani 5 bin TL’nin altında olan kişiler maalesef 7 bin 500 TL’de devam eder” ifadelerini kullandı.

“KÖK AYLIK UYGULAMASINA SON VERİLMELİ”

Erdursun kök aylık uygulamasının kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “7 bin 500 TL’nin altında alan kişilerde kök aylığa zam yapıldığı için önce bu kök aylığa iyileştirme yapılması gerekiyor ve kök aylık uygulamasına son verilmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye’de 6 milyon kişi 7 bin 500 TL’nin altında aylık alıyor. Bu oranda zamlar kök aylığa yapıldığı sürece düşük aylık alanlar için çok da anlam ifade etmez” dedi.

“MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME BEKLENTİSİ VAR”

Erdursun, meclise seslenerek sözlerini şöyle noktaladı:

“Emeklilerin büyük bir bölümü ocak ayını bekleyemez bu nedenle meclis açıldığında emekli aylıklarına ocak öncesi ekim ayında bir iyileştirme yapılır diye de çok büyük bir beklenti var. Şu anda asgari ücretin altında bir emekli aylığı olmamalı. Şu hayat pahallığında en azından asgari ücret düzeyinde bir emekli aylığına ihtiyaç var.”