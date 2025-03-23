SGK'den açıklama geldi: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

SGK, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödenmeye başlanacağını açıkladı.

SGK'den açıklama geldi: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2025 - 11:13

SGK, Ramazan Bayramı ikramiyelerini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlayacak

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlanıyor. 

SGK'nin sosyal medyadan yaptığı duyuruda şunlar paylaşıldı:


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