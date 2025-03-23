SGK'den açıklama geldi: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu
SGK, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödenmeye başlanacağını açıkladı.
SGK, Ramazan Bayramı ikramiyelerini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlayacak
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlanıyor.
SGK'nin sosyal medyadan yaptığı duyuruda şunlar paylaşıldı:
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