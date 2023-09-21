Sığınmacıları paylaşan hesaplara operasyon: 27 kişiye gözaltı kararı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre; açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle; Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul’da bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi.

‘HUKUKİ BULMUYORUM’

Gözaltılara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan avukat Hüseyin Ersöz şu ifadeleri kaydetti:

“‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçları ile özellikle gazetecilerin gözaltına alınmasını hukuki bulmuyorum. Bu suçların ceza alt sınırları az olduğundan ve ‘şiddet içmeyen’ barışçıl düşünce açıklamaları suç olarak nitelendirilemeyeceğinden bir kısmı gazeteci olan şüphelilerin adliyeye çağrılarak beyanlarının tespit edilmesi ve hukuki nitelendirmenin bu şekilde gerçekleştirilmesi en uygun yöntem olacaktır. Gazeteciler, ‘halkın haber alma hakkını’ sağlayan meslek mensuplarıdır. Bazen toplumu rahatsız edici düşünceleri dahi halka ulaştırmakla yükümlüdürler.”

CEZASI VARDI

Öte yandan Aykırı haber sitesinin genel yayın yönetmeni Çolak “cinsel saldırı” suçundan yargılandığı davada Temmuz 2022’de iki yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı “iyi hal indirimi”yle 1 yıl 8 aya indirmiş ve ertelemişti.

OPERASYON BİLİNİYOR MUYDU?

Gözaltılar sonrasında X platformunda daha önce yapılan paylaşımlar gündeme geldi. Ahmad Hasan isimli kullanıcı günler öncesinde “Türk hükümetinin ırkçılarla ilişkileri iki yönde ilerleyecek: Medyada faaliyet gösteren ve yalan haber propagandası yapanlar hakkında Yanıltcı Haber Kanunu hükümleri uygulanacak” paylaşımını yapmıştı.