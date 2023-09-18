Sosyal medyada atışan fenomen Savaş Cebeci ile dövüşçü Kaan Kazgan birbirine girdi: 'Arkadaşlar şov bitti'

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, sosyal medyadan atıştığı profesyonel MMA dövüşcüsü Kaan Kazgan ile kavga etti.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 23:00
Sosyal medyada atışan fenomen Savaş Cebeci ile dövüşçü Kaan Kazgan birbirine girdi: 'Arkadaşlar şov bitti'
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Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı.

Birbirlerine düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek kavga etti. Kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi.

Kavganın ardından Kaan Kazgan, yumruğunu göstererek "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" diyerek bir video paylaştı.

İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 


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