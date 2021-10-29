Siirt'te 'IŞİD' baskınları: 4 gözaltı

Siirt’te terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

İHA
29 Ekim 2021 Cuma, 17:42
Siirt'te 'IŞİD' baskınları: 4 gözaltı
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında IŞİD içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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