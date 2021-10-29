Siirt'te 'IŞİD' baskınları: 4 gözaltı
Siirt’te terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında IŞİD içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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