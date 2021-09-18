IŞİD’in sözde 'medya bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması: İsim verdiler

18 Eylül 2021 Cumartesi, 14:01

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılında yakalanan IŞİD’in “medya bakanlığı” çalışanı Ömer Yetek’in 20 Ocak 2018 tarihli ifadesini, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Yetek, ifadesinde; “IŞİD’in içerisine birçok devletin ajan soktuğunu” iddia ederek, şunları ileri sürdü:

“Casus olduğu tespit edilen şahıslar örgüt tarafından ibret diye infaz edilirdi, önemli casuslar ise takas ve fidye gibi karşılıklarla pazarlık konusu edilirlerdi. Ben örgütte bulunduğum süreç içerisinde casus oldukları tespit edilen birkaç olay hatırlıyorum. Filistin asıllı MOSSAD ajanı olan birini yakaladılar, ajan olduğunu itiraf ettirip infaz ettiler. Bununla ilgili videosunu yayınladılar. Yine hatırladığım KGB ajanı Çeçen asıllı bir şahıs yakalanıp infaz edildi. Hatta öldürülen bu şahıs geçmiş dönemde Çeçenya direnişinde bulunmuş, örgüt içerisinde askeri düzeyde üst kademede bulunan bir komutandı. Yine bu şahıs üzerinde Rus devleti ile takas teklifine gidildiğini duymuştum. Bu takas Rusya tarafından kabul edilmeyince şahıs infaz edilmişti. Yine videosu yayınlanmıştı.

Japonya devletinin bir casusu ve iki tane Amerikan casusu gazeteci kılığında yakalanıp infaz edildiler. Videoları yayınlandı. O dönem duyduğum bir tane Türk ajanı yakalanıp, Rakka’da infaz edildi. Herhangi bir videosu, haberi yapılmadı. Kimliği açıklanmadı. Zaten örgütün ara ara kendi elemanlarını ajanlıkla da suçlayıp başka ülkelerin ajanı gibi infaz ettiğini biliyorum.”

Yetek, IŞİD’in “Savaş Bakanlığı” yapılanmasını da şöyle anlattı:

“ASKERİ BİRİMLERİN YAPILANMASI"

En üste fırka denilen yapılanma vardır. Fırkanın altında fırkalara bağlı liva denilen birim vardır. Liva sayısı bölgenin, kentin büyüklüğüne göre değişir. 1 liva aşağı yukarı bin askerden oluşur. Yani 1 livanın yaklaşık bin askeri vardır. Rakka bölgesinde 1 liva vardır. Bu liva sayısı, koşullara göre değişiklik gösterir. Ketibelere bağlı 4-5 mecmua birimi vardır. Bu mecmualar yaklaşık 40-50 askerden oluşur. Mecmualara bağlı olarak seriyye denilen birimler vardır. Su seriyyeler de 10-15 kişilik askeri olan gruplardır. Seriyyeler zaman zaman 1 tim olarak anılır.

"TANKÇI BİRİMİ YAPILANMASI"

Bu birim metfaiye olarak anılır. Bünyesinde bulunan askerler top, füze, havan, tank bunların kullanımından sorumludur.

"ÖZEL KUVVETLER BİRİMİ YAPILANMASI"

Bu birim Kuvvet’ül Hassa olarak bilinir. Kendi içinde bir livadır. Bu liva Ceyşus Sıddık ismi verilir. Bu grup savaş esnasında en önde gider. İngimasi denilen grubun askerleri genelde buradan seçilir. Bu gurubun askerleri bekar olmak zorundadır. Ayrıca görevde ilk 1,5 sene evlenmelerine izin verilmez. Ağır şartlarda eğitime tabi tutulurlar. Kendi içlerinde dizilişleri vardır.

"İSTİŞHAD (İNTİHAR EYLEMİ) BİRİMİ YAPILANMASI"

Bu birim araçla bombalı eylemleri gerçekleştiren birimdir. Bu birime katılmak gönüllüdür. Katılmak isteyen dilekçe ile müracaat eder. Müracaat edenler bu grubun madafa denilen misafirhanesine götürülür. Orada günlük yaşamlarını sürdürüp, ibadetlerini yaparlar. Kendilerine verilecek eylem talimatını beklerler. Misafirhanede kalmayı istemeyenler daha sonra ihtiyaç halinde çağırılırlar. Birimden çıkma, vazgeçme hakları vardır. Patlayıcı biriminden lojistik destek sağlarlar. Eylemci kabiliyetine göre eylemde kendini patlatmadan da uzaktan kumanda ile aracı patlatabilir.

"İNGİMASİ (İNTİHAR EYLEMCİSİ) BİRİMİ YAPILANMASI"

Bu birim canlı bomba birimidir. Savaşlarda özel kuvvetlerden önce giderler. Üzerlerinde patlayıcı düzeneği olan bir yelek ve 1 adet kaleşnikof marka silah vardır. Sloganları ‘Git- Öl- Gelme’dir. Bazen savaş haricinde herhangi bir ülke eyleminde bireysel olarak da kullanılırlar. Eylemde önce silahlarını kullanırlar daha sonra üzerindeki yeleği patlatırlar. Bu birimde de yine gönüllülük esastır.

"TEVFHİH BİRİMİ YAPILANMASI"

Bu birim örgütün tüm patlayıcılarını imal ederler. Patlayıcı yüklü araç, yelek vb. şeyler bu birimler tarafından sağlanır. Bu birimde kalifiye kişiler çalışır. Genelde Afganistan savaşında faaliyet göstermiş olan örgüt mensuplarıdır.”

Yetek, Türklerin ve Azerilerin genellikle “Fursanül Hilafe Ketibesine (birimi)” katıldığını belirterek, bu ketibe hakkında, şunları iddia etti: