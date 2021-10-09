"Bağdadi'ye referansla IŞİD'li olan 60 kişiden bazıları Urfa'da"

09 Ekim 2021 Cumartesi, 13:26

IŞİD’in 20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirdiği Suruç katliamına ilişkin, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına; Aggal ailesiyle ilgili Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir ifade tutanağı ve istihbarat bilgisi girdi.

Emniyet fezlekesinde yer alan Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın (TEM) 21 Ekim 2019 tarihli istihbaratında; “DEAŞ (IŞİD) terör örgütü içerisinde önemli bir yeri olan Aggal ailesinden yaklaşık 60 unsurun geçmişte DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü sırada hayatını kaybettiği” belirtildi.

TEM’in 21 Ekim 2019 tarihli başka bir istihbaratına göre, aileden 60 kişinin IŞİD’e katılması için IŞİD’in Rakka Valisi Abu Lokman referans oldu ve IŞİD’in lideri Ebu Bekir El Bağdadi ile görüştü.

Aggal ailesinden Faiz El Aggal; zamanla IŞİD içerisinde yükselerek, “Rakka Emniyet Sorumlusu” oldu. Faiz El Aggal ilerleyen süreçte Abu Lokman’ın “sağ kolu olarak görüldü.” Aggal ailesinin bir başka üyesi, IŞİD’in “kuyu katliamcısı” olarak bilinen Halaf El Hulus’un ise “IŞİD’in Tel Abyad emiri olduğu” belirtildi.

AGGAL’LARDAN BİRİ YAKALANDI

Aggal ailesinden Azzo Halaf Süleyman El Aggal ise “terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla” düzenlenen operasyonda 11 Ocak 2021 tarihinde Şanlıurfa’da yakalandı. Süleyman El Aggal’ın, emniyet sorgusunda; 5 erkek, 4 kız kardeşi olduğunu ve bunların bazılarının da IŞİD’e katıldığını söylediği ortaya çıktı.

Süleyman El Aggal, emniyetteki ifadesinde, ayrıca; bazı IŞİD’liler hakkında bilgiler verdi. Aggal, kendisini IŞİD’e katılmaya ikna edenin “Abu Hatta” kod isimli “Ömer Elhadi” olduğunu söyleyerek, “Bu olayda gerek akrabam olması, yaş olarak benden büyük olması, gerek emirim olması neticesinde beni de işe dahil etmiştir” dedi.

AİLESİNE AİT BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Süleyman El Aggal, kendisiyle aynı soy ismi taşıyan IŞİD’liler hakkında şu bilgileri paylaştı:

Ahmed Amır El Aggal, YPG’nin yaptığı telsiz görüşmelerini IŞİD için tercüme ediyordu.

Köylüm Ahmed Hasan El Şaip, Halil Casım El Aggal yanında işçi olarak çalışıyordu.

Kardeşim Vasim Halaf El Aggal, IŞİD içerisinde dava bölümünde 3 yıl faaliyet gösterdi. Rakka’da bombardımanda öldü.

Ali Halaf El Aggal, IŞİD’in belediye bünyesinde örgüt mensuplarının bulunduğu noktalara su dağıtımı işinde faaliyet gösterdi.

Faiz Ali El Aggal, IŞİD’in üst düzey emiri. İlk olarak Sulük emiri oldu, sonra Rakka ve Deyrizor emiri oldu.

Amca oğlu Mahir El Aggal, IŞİD’in istihbarat emiri. İdlip’te olduğu biliniyor.

Halil Casım El Aggal, IŞİD’e lojistik malzeme sağlıyordu. İdlip bölgesinde olduğu biliniyor.

Amca oğulları Eyyüb Hamed Süleyman El Aggal, Süleyman Hasan Süleyman El Aggal, Ahmed Süleyman El Aggal ve Eyyüb Ahmed Süleyman El Aggal; IŞİD içerisinde savaşçıydı.

Dayı oğlu Abdülmecid Casım Muhammed El Aggal, IŞİD içerisinde savaşçıydı.

Ali Hadi Ömer El Aggal, Abdurrahman Hadi Ömer El Aggal ve Edip Hadi Ömer El Aggal, Abu Gattab’ın kardeşleri. IŞİD’e savaşçı olarak görev yapıyor.

Ali Ömer El Aggal, IŞİD’e katılım sırasında gelen muhacirlerin araç ve merkeze intikallerini sağlıyordu.

Aggal, IŞİD içerisinde faaliyet gösteren Ebu Cendel Türki, Ebu Abdurrahman Türki ile Muhammed Ali’nin keskin nişancı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Aggal, IŞİD’de idari işlere bakan Hasan Huveyş El Habeş ve IŞİD’e savaşçı olarak görev yapan İbrahim Halaf Elbarho’nun Türkiye’de olduğunu iddia etti.

“SURUÇ PATLAMASININ EMRİNİ AMCA OĞLUMUN VERDİĞİNİ BİLİYORUM”

Aggal, 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta 33 gencin ölümüyle sonuçlanan canlı bomba eyleminin emrini amca oğlu Mahir El Aggal’ın verdiğini yönelik bilgisi olduğunu belirterek, “Patlamanın gerçekleştiği dönemde sınır emiriydi. Emin olmamakla birlikte Suruç patlamasının talimatını Mahir El Aggal verdi. Bombayı temin ederek, bombanın sınır geçişine aracılık etti” dedi.

ŞANLIURFA’DA YAŞIYORLAR

Süleyman El Aggal’a, TEM’in Aggal ailesine ilişkin istihbaratları da soruldu. TEM’in istihbaratına göre IŞİD’e patlayıcı madde kuryeliği yapan Süleyman El Aggal’ın amca oğlu Abdullah El Hüseyin Aggal, Şanlıurfa Akçakele’de telefon dükkânı işletiyor. Hüseyin Aggal’ın kardeşi Azzo Hüseyin El Aggal ise önce Türkiye’de yakalandı ancak tekrar Türkiye’ye girerek Şanlıurfa’ya yerleşti. Süleyman El Aggal, HAzzo Hüseyin El Aggal ve Hüseyin El Aggal’ın 5 yıldır Türkiye’ye yaşadığını teyit etti.



