'Silah bırakma' çağrısına ilişkin tarih verdi: 'İlk adım Öcalan’dan gelecek'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:35

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:37

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı iddia edilen "silah bırakma" çağrısına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Zeyrek, konuyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısında, Öcalan'ın Kenya’da ABD tarafından yakalanıp Türkiye’ye teslim edildiği 15 Şubat 1999'un 25. yıl dönümünde PKK'ye silah bırakma çağrısı yapmasının planlandığını yazdı.

Deniz Zeyrek, "O gün 15 Şubat mı?" başlıklı yazısında, şunları kaleme aldı:

"...

Bu trafiğin ana fikrinde ne var biliyorsunuz:

Öcalan’ın terör örgütü PKK’yı silahları bırakmaya çağırması...

Öcalan zaten bu trafik başlamadan önce devletle yaptığı görüşmelerde böyle bir çağrı yapabileceğinin sinyallerini vermişti.

Şimdi aynı sinyali DEM Parti heyeti üzerinden diğer siyasi partilere veriyor.

Rivayete göre ilk adım Öcalan’dan gelecek.

15 Şubat 2025 günü Öcalan kendisinden beklenen çağrıyı yapacak.

Neden 15 Şubat?

Çünkü 15 Şubat, Öcalan’ın Kenya’da ABD tarafından yakalanıp Türkiye’ye teslim edildiği günün 25. yıldönümü.

Öcalan çağrısını İmralı’da tamı tamına çeyrek asır geçirdikten sonra yapmış olacak.

Ne kadar sembolik değil mi?

Malum klişeler ve semboller iktidar ittifakı için çok önemli!"