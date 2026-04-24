'Silahım yok' demişti: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

24.04.2026 10:28:00
Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan ve jandarmadaki ifadesinde 'silahım yok' diyen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafın tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kentte yaptığı bir kurum ziyaretinde çekildiği öğrenildi. Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel’in koruma giysisi giydiği ve silah taşıdığı görülüyor.

'SİLAHIM YOK' DEMİŞTİ

Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde, "Benim ateşli silahım yoktur. Bana Airsoft sporunu lise arkadaşım olan o dönem MİT müdürünün oğlu öğretmişti. Bu spor hobilerim arasında olduğu için bu sporda kullanılan boncuk atan (Fosforlu, Kırmızı, Yeşil, Beyaz renk) hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video telefonumda mevcuttur. Hatta bu sporda kullanılan silahların hepsinin faturası mevcuttur. Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet sitesinden sipariş verirdik. Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını da bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara 'B.B' denir ve pahalı olduğu için bir sonrakinde kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık" dediği basına yansımıştı.

CESEDİ ARANMAYA DEVAM EDİLİYOR 

Öte yandan, dosya kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uzman bir ekibin kente gelerek Gülistan Doku’nun gömülmüş olma ihtimali bulunan alanlarda inceleme yaptığı öğrenildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu’nun da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul'da kendilerini banka personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı İstanbul'da, telefonda kendilerini "banka personeli" olarak tanıtıp yönlendirdikleri kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.
17 yıldır kayıp olan Yusuf Kazdal dosyasında 'özel birim' umudu: Tuncay Sonel ayrıntısı dikkat çekti
17 yıldır kayıp olan Yusuf Kazdal dosyasında 'özel birim' umudu: Tuncay Sonel ayrıntısı dikkat çekti Trabzon'da 17 yıl önce kaybolan Yusuf Kazdal’ın (9) ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ''Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor'’ açıklamasının kendilerine umut verdiğini söyledi. Baba Tahir Kazdal, oğlunun kaybolduğu dönemde, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Of ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunduğuna dikkat çekti.
Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında bir suç duyurusu daha
Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında bir suç duyurusu daha Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çimen, Sonel hakkında “insan öldürmeye iştirak” suçundan suç duyurusu dilekçesi verdiklerini açıkladı.