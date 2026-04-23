Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında bir suç duyurusu daha

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni suç duyurusunda bulunuldu.

Doku'nun yakınlarının avukatı Ali Çimen, Sonel hakkında “insan öldürmeye iştirak” suçundan suç duyurusu dilekçesi verdiklerini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sonel, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma”, "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarından tutuklanmıştı.