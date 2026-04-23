Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında bir suç duyurusu daha

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni suç duyurusunda bulunuldu.
Doku'nun yakınlarının avukatı Ali Çimen, Sonel hakkında “insan öldürmeye iştirak” suçundan suç duyurusu dilekçesi verdiklerini açıkladı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sonel, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma”, "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarından tutuklanmıştı.
Ali Çimen, “Gülistan Doku dosyasının baş şüphelisi Tuncay Sonel’in eylemi insan öldürmeye iştiraki de kapsadığı gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22 Nisan 2026 tarihinde gerekli şikayetimizi yaptık” dedi.
NE OLMUŞTU?
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel 21 Nisan tarihinde tutuklanmıştı. Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ise 18 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.
Tuncay Sonel'in, "Devletin valisiyim, Emniyet'te ifade vermem" ifadeleri dikkat çekmişti.
Öte yandan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında da suç duyurusunda bulunarak tutuklanmasını talep etmişti. Başvuruda, Handan Sonel'in Gülistan Doku olayından haberi olmamasının mümkün olmadığına vurgu yapılmıştı.