Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den ilk mesaj!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 17:51

Güncelleme: 31.10.2024 - 17:51

Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 16.00'da çağrıda bulunarak tüm İstanbulluları Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti.

Özel, mitingte tutuklu bulunan başkan Özer'in mesajını paylaştı:

"İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır! Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 'PKK/KCK terör örgütü üyeliği' iddiasıyla gözaltına alınmış ve hakkında tutuklama kararı verilmişti.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un İstanbul Valiliği'nce kayyum olarak Esenyurt Belediye'sine atandığını açıklamıştı.