Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum!

Ahmet Özer'in "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Atanan ismin İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy olduğu aktarıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı: Esenyurt Belediyesi'ne kayyum!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:04

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Can Aksoy


Etiketler: #ahmet özer #Esenyurt #içişleri bakanlığı #kayyum

İlgili Haberler

Özgür Özel saat verdi, çağrı yaptı: 'Tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum'

Özgür Özel saat verdi, çağrı yaptı: 'Tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum'
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sevk yazısı ortaya çıktı!

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sevk yazısı ortaya çıktı!
Son Dakika... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!

Son Dakika... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler