Silivri'de dayanışma vurgusu: İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Özgür Özel' mesajı

21.05.2026 16:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasında verilen bir arada, "Özgür Özel can yoldaşımdır, genel başkanımızdır onu çok seviyorum" dedi. İmamoğlu'nun bu mesajının Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videonun ardından gelmesi dikkat çekti.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 77’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın 41. duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülüyor.

Bayram öncesi yapılan son oturumda verilen bir arada İmamoğlu'nun Özgür Özel mesajı dikkat çekti. 

İmamoğlu, verilen aranın ardından salondan ayrılırken şöyle konuştu: 

“İnşallah güzel olacak, bekliyoruz sonucu. Birlikte olmak, dayanışma içinde olmak ve güçlü olmak zorundayız. İnşallah sonu güzel olacak. Özgür Özel can yoldaşımdır, genel başkanımızdır onu çok seviyorum.”

İmamoğlu aynı sözlerini sosyal medya hesabından da paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

KILIÇDAROĞLU MESAJINDAN SONRA DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun Özgür Özel mesajının Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra gelmesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı videolu mesajında parti yönetimine eleştirmiş ve 'arınma' çağrısında bulunmuştu.

