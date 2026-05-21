CHP'li Orta ve Doğu Karadeniz Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP lideri Özgür Özel'e tam destek: İmamoğlu'ndan 'mücadele' mesajı

CHP'li Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Amasya, Gümüşhane, Tokat) Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Altınordu Belediyesi ev sahipliğinde Ordu'da yapılıyor.

Tutuklu belediye başkanlarının durumu, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar, mevzuat işlemlerinde riskler ve iç kontrol alma konularının ele alındığı toplantının açılış konuşmasında Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

"ONLAR BİZİ DURDURMAYA ÇALIŞTIKÇA DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Biz Karadenizliler, fırtınaların da dalgaların da en sert halini görenleriz. Zor zamanlarda ne yapmak gerektiğini iyi biliriz. Baba ocağımız CHP de zor zamanların partisidir. Bugün, ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde CHP'liler olarak birbirimize omuz veriyor, milletimize umut oluyoruz. Adalet duygusunun yerle bir edildiği, iktidar sahiplerinin milletin iradesine göz diktiği her dönemde, bu ülkenin vicdanı da direnci de her zaman CHP olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. CHP'li belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarından, milletin derdine çözümler üretmesinden rahatsız olanlara karşı yapılacak şey bellidir. Onlar bizi durdurmaya çalıştıkça, daha fazla çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun, hizmet etmeyi kutsal bir görev bilen CHP'liler olarak milletimizin derdine daha fazla derman olacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız, durmayacağız. İnsanımızın umudunu kaybetmesine izin vermeyeceğiz.

"BU MÜCADELE İKTİDARA ULAŞACAK"

Kurtuluş meşalesini Samsun’da yakan atalarımızın izinde, Karadeniz’in vatansever insanlarının nasıl mücadele ettiğini dünya aleme göstereceğiz. Belediye Başkanlarımız, meclis üyelerimiz, milletimizle el ele çalışacak ve bu girdaptan kurtulacağız. Mevcut iktidarın en büyük korkusu da biziz. Milletimizin en büyük umudu da biziz. Biz bu büyük kumpasları yıkıp geçecek, milletimizi hak ettiği yaşam standartlarına kavuşturacağız. Orta ve Doğu Karadeniz’in azimli, kararlı ve cesur belediye başkanları çok çalışacak, durmayacak. Bu mücadele iktidara ulaşacak, millet huzura kavuşacak. O gün geldiğinde ise bizlerin mücadelesi memleketin dört bir yanında şerefle anılacak. Size söz veriyorum, her şey çok güzel olacak."

"HİÇBİR GÜÇ CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAZ"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise, iki yıl boyunca Altınordu'da yapılan projeleri sunumla anlattı. Altınordu'da yapılması planlanan projelerden de bahseden Tepe, özetle şöyle konuştu:

"Bizler bu görevlere yalnızca makam sahibi olmak için gelmedik. Biz bu görevlere, halkın iradesini korumak, sosyal adaleti büyütmek ve Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık idealini yerelde güçlendirmek için geldik. Bugün Silivri’de tutulan belediye başkanlarımız milyonlarca vatandaşın sandıkta ortaya koyduğu iradenin temsilcileridir. Bu toprakların evladı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, halkın teveccühünü kazanmış belediye başkanlarımıza selamlarımızı ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Bu süreçte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ortaya koyduğu kararlı mücadele, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkma iradesi bizlere de güç vermektedir. Hiçbir baskı, hiçbir engel vatandaş için çalışan belediyelerin halkla kurduğu bağı koparamaz. Biz mücadelemizi korkuyla değil, umutla büyütmeye devam edeceğiz.

"HALKIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN YÜZDE 60'INI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bugün burada Orta ve Doğu Karadeniz’de halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışını büyüten belediye başkanları olarak bir aradayız. Halkçı belediyeciliğin, sosyal dayanışmanın, kamucu anlayışın ve yerelden yükselen umudun ortak aklını nasıl birlikte büyütebileceğimizi konuşacağız. 1 Nisan 2024 tarihinde göreve geldiğimiz günden bu yana Altınordu’da bugünü değil, yarını da düşünen, yaşam odaklı ve sosyal halkçı belediyecilik anlayışını merkeze alan bir vizyonla çalışıyoruz. İki yılı geride bırakırken, seçim dönemimizde halkımıza verdiğimiz sözlerin yüzde 60’ını gerçekleştirmiş olmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz.

"BU BULUŞMA DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEK"

Bugün Türkiye’de CHP’li belediyeler yalnızca hizmet üreten kurumlar değildir. Aynı zamanda vatandaşın nefes aldığı, adalet duygusunu hissettiği, eşitliği gördüğü kamusal alanlardır. Bu nedenle üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Özellikle Karadeniz’de bu coğrafyada artık başka bir hikaye yazılıyor. Dayanışmanın hikayesi, halkçı belediyeciliğin hikayesi ve en önemlisi umut hikayesi. Bugün burada bulunan her belediye başkanımız kendi kentinde bu umudu büyütüyor. Ben inanıyorum ki, Karadeniz’de kurduğumuz bu ortak akıl, gelecekte bölgesel kalkınmanın, sosyal adaletin ve demokratik yerel yönetim anlayışının çok güçlü bir örneği olacak. Bu buluşmanın da bu dayanışmayı büyüteceğine yürekten inanıyorum."

SEYİT TORUN: "HER GÜN YENİ TUTUKLAMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun da, CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"2024 yılında birinci parti olduktan sonra iktidar kaybetmenin verdiği o refleksle yargıyı bir sopa olarak kullanarak imkanlarıyla her türlü olumsuzlukla belediyelerimizin üstüne geldi. Bugün aklı hayale gelmeyecek her gün yeni tutuklamalarla karşı karşıyayız. Her sabah uyandığımızda ben önce bir cep telefonunu açıyorum, 'Acaba bir mesaj geldi mi? Bir şey var mı' diyorum. Daha sonra televizyonu açıyorum, alt yazı var mı bir bakıyorum. Eğer o gün tutuklama yoksa herhangi bir partimize yönelik bir itibar suikastı olmamışsa 'Bugünü atlattık' diyorum. Böyle günlerden geçiyoruz. Elbetteki işiniz zor. Kaynak yok. Kamu size hiçbir imkan tanımıyor. Vatandaşın da beklentisi çok. Birinci parti olmanın verdiği ve seçilmiş olmanızın verdiği o güvenle birlikte beklenti de çok. Ama bunun yanı sıra bir de en büyük sorun açıkçası kendi bürokratınızı bile çalıştırmakta zorlanıyorsunuz.

"BİZİM ATATÜRK'E KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Bugün yargılanan arkadaşlarımızın yargılandığı konulara baktığımızda normal süreçte olması gerekenler. Çünkü belediye dediğiniz kurum 24 saat 365 gün çalışan bir kurum. Vatandaş muhabbet dinlemez, sonuç bekler, çözüm bekler. Benim hizmetim yerine gelsin, benim sorunlarım çözülsün ister. Tabii bunu yapmak kolay değil ama biz her şeye rağmen bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Bizim aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e karşı sorumluluğumuz var."

HİKMET ERBİLGİN: "ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK CHP KADROLARININ EN ÖNEMLİ HASLETLERİNDENDİR"

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Hikmet Erbilgin ise, şunları söyledi:

"Bizim en önemli değerlerimizden birisi vefa anlayışıdır. Vefayı hayatımızın merkezine koyduğumuzda hakikaten çok önemli işleri birlikte başarıyoruz. Partimizde geçmişte emek vermiş önceki dönem belediye başkanlarımız, önceki dönem il başkanlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz ve partimizin her kademesinde geçmişte hizmet etmiş büyüklerimizle vefalı bir ilişkiyi kurduğumuzda yeniden yeniden büyüdüğümüzü hep birlikte görüyoruz. Alçakgönüllülük CHP kadrolarının en önemli hasletlerindendir. Kendi insanına karşı milletine karşı alçak gönüllü bir yönetici tavrı her zaman partimizi milletin nazarında büyütmüştür. Belediye başkanından, milletvekiline, il başkanına, bu partinin her kademesinde görev alan arkadaşlarımız alçak gönüllüğü bir yaşam biçimine döndürdüğünde milletimiz bizle kol kola girmekten bir adım bile geri atmamıştır. Partimiz topluluk anlayışını yaşam biçimine çevirenlerin örnekleriyle doludur. İsmet İnönü'den Bülent Ecevit'e, bu partinin şanlı tarihinde milletine karşı sorumluluğu en üst düzeyde gösteren önderleri vardır. O nedenle bizlerin ayaklarının basacağı ayak izleri orada saklıdır. Belediye başkanları toplantısının başarılı geçmesini, ülkemize ilham vermesini diliyor, bu süreçte görevini en iyi biçimde yapmaya çalışan il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum."