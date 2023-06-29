PEN Yazarlar Derneği'nden Merdan Yanardağ açıklaması
Hakkında tutuklama kararı verilen Gazeteci-Yazar Merdan Yanadağ ile ilgili PEN Yazarlar Derneği tarafından açıklama yayımlandı. Açıklamada Yanardağ'ın serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.
PEN Yazarlar Derneği tutuklanan gazeteci yazar Merdan yanadağ ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada tutuklama kararı eleştirilirken adalet vurgusu öne çıktı.
KABUL EDİLİR YANI YOK
PEN Yazarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gazeteci, yazar, üyemiz ; Merdan Yanardağ yaptığı bir açıklamadan dolayı apar topar tutuklandı. Kendisi "Ben hiçbir terör örgütünü övmedim, hiçbir terör örgütü liderini de övmedim. Böyle bir kastım da niyetim de yok" dediği halde tutuklandı.
Söylediklerinin montajlanarak sunulduğunu söyleyen Merdan Yanardağ'ın apar topar tutuklanmasının kabul edilir bir yanı yoktur. Hep söylüyoruz “Adalet herkese bir gün lazım olacaktır.” diye.
Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır.
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