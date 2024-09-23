Sinan Ateş cinayetinde bilirkişi raporu: Tüm kurşunlar Eray Özyağcı'nın silahından çıktı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:41

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:10

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 12’si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Sinan Ateş cinayetinin yaşandığı olay anına ilişkin kamera görüntülerine ait yeni bir bilirkişi raporu bugün dosyaya eklendi.

Söz konusu rapora göre; Sinan Ateş’in otopsi incelemesinde üzerinde bulunan kurşunların davada tetikçi olarak yargılanan tutuklu sanık Eray Özyağcı’nın silahından çıktığı belirtildi.

35 DAKİKA GÖZLEM YAPMIŞ

Raporda, söz konusu kamera kaydının olay günü olan 30 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00-14.00 saatleri arasında olay yerinde bulunan bir kebap salonunun güvenlik kamerasına ait olduğu bildirildi. Kamera kayıtlarının olay anının öncesi, olay anı ve sonrasına ait olduğu belirtildiği raporda; olay anından önce tetikçi Özyağcı’nın kamera kaydının ortasında bulunan kaldırım kenarında, bir ticari minibüsün önünde yaklaşık 35 dakika ayakta beklediği, zaman zaman telefonuyla ilgilendiği ve etrafı gözetlediği aktarıldı.

OLAY YERİNE GÖRE KONUM ALMIŞ

Özyağcı’nın beklemesinin ardından söz konusu ticari minibüsün önüne doğru yürüdüğünün görüldüğü kaydedildi. Bu sırada Sinan Ateş’in sol eli cebinde bir halde önde ve sağında Ahmet Keçik ile solunda Selman Bozkurt’la (davada şikâyetçi) birlikte olay yerine doğru geldiği aktarıldı. Ekibin sol tarafında söz konusu ticari minibüs, sağında ise Ford marka bir aracın arasına doğru yürüdüğünün saptandığı kaydedildi.

İKİ ELİYLE TUTARAK ATEŞ ETMİŞ

Raporda olay anında Ateş, Bozkurt ve Keçik’in iki aracın arasında girdiği, tetikçi Özyağcı’nın iki araç arasında iki eliyle tabancayı tutarak Sinan Ateş’e doğru ateş etmeye başladığı ve Sinan Ateş’in de dizlerinin üzerine çöktüğünün görüldüğü değerlendirmesine yer verildi. Silahın ateşlendiği sırada ise Bozkurt’un söz konusu minibüsün arkasına, Keçik’in ise Ford marka aracın arkasına gittiği belirtildi. Bozkurt’un söz konusu minibüsün arkasına giderken, Özyağcı’nın silahı Bozkurt’a yönelttiği ve ona ateş ettiği kaydedildi. Bozkurt’ın öne doğru eğilidiği belirtilen raporda; Bozkurt ve Keçik’in sığındıkları araçların araka tarafına geçerek görüntüden çıktıkları bildirildi.

Keçik ve Bozkurt araçları siper etmiş

KEÇİK VE BOZKURT ARAÇLARI SİPER ETTİ

Rapora göre; Özyağcı’nın olay yerinden uzaklaşmasının ardından Keçik’in Ford marka aracın arkasına sol elini arkasında ve siyah renkli paltosunun kapalı bir halde Sinan Ateş’e doğru yürüdüğü ve sol eliyle Sinan Ateş’e doğru eğildiği saptandı. Keçik’in ardından Ford marka aracın arkasına iki eli birleşik bir halde tekrar geçtiği, ardından ellerini açarak sağ elinde bir tabancanın görüldüğü ve aracı kendisine sutre (siper alarak ateş etme) yaparak Özyağcı’ya doğru ateş ettiği belirtildi. Keçik’in ateşi kesmesinin ardından aracın sol tarafından doğru Sinan Ateş’e doğru yürüdüğü, Bozkurt’unda eğilmiş bir halde saklandığı söz konusu minibüsün önüne doğru hareket ettiği kamera görüntüleri de rapora eklendi. Raporda Keçik’in Bozkurt’un elinden bir şey aldığının da görüldüğü belirtildi.

"ÖZYAĞCI DIŞINDA ATEŞ EDEN YOK"

Raporun değerlendirme kısmında ise şu tespitlere yer verildi:

“. Özyağcı isimli şahsın Sinan Ateş’e doğru ateş ettiği, vurulan Sinan Ateş’in yere doğru yüzüstü şekilde düştüğü,

. Özyağcı’nın daha sonra Selman Bozkurt’a da ateş ederek onu da yaraladığı,

. Özyağcı’nın koşarak uzaklaştığı esnada Ahmet Keçik’e de ateş etmeye devam ettiği, Keçik’in yerde yatan Sinan Ateş’in üzerinden aldığı silahla Özyağcı’nın kaçtığı yöne doğru ateş ettiği,

. Özyağcı’nın Sinan Ateş’e defaaten ateş ettiği ve Özyağcı’nın dışında Sinan Ateş’e ateş eden olmadığı, Özyağcı’nın Selman Bozkurt’u sol tarafından yaraladığı görülmektedir.

. Ahmet Keçik'in Selman Bozkurt'un elinden bir şey aldığı ancak alınan şeyin silah olup olmadığının tespitinin yapılamadığı belirtildi."

ÖLDÜREN KURŞUN KİME AİT?

Sanık tarafı ise geçen celselerde olay anına ilişkin, Sinan Ateş’e olay yerinde başka bir kişinin daha ateş ettiğini ve Sinan Ateş’i öldüren kurşunun Selman Bozkurt’a ait olduğunu iddia etmişti. Azmettirici olarak tutuklu yargılanan sanık Doğukan Çep, savunmasında Selman Bozkurt’un Ateş’i öldürdüğünü ileri sürmüştü. Çep'in avukatı Emine Tosun ise “Özyağcı hedef alma imkânı varken, maktulün bel bölgesini hedef alıyor. Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ateş açınca hedef alma imkânı kayboluyor. Sinan Ateş bir çatışmanın ortasında kalmıştır. Dosyada eksiklik vardır. Kurşunların Bozkurt ve Keçik’e ait olmadığına yönelik herhangi bir delil ve belge dosyada yoktur” ifadelerini kullanmıştı.,

DAVA 30 EYLÜL'DE

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada dosya savcısı 19 Temmuz’da mütalaasını açıklamıştı. Davaya 30 Eylül’de tarafların mütalaaya karşı savunmalarıyla sürecek