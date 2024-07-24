Bilirkişi raporunda ortaya çıktı: MHP’li Yönter Sinan Ateş cinayetinden önce azmettiriciye mesaj atmış!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 20:16

Güncelleme: 24.07.2024 - 20:16

Sinan Ateş cinayeti davasındaki MHP izleri tartışılmaya devam ediyor. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün TBMM Grup Toplantısını iptal ederek basın toplantısı düzenledi.

Devlet Bahçeli kara kaplı bir defter açıp MHP’nin takibe aldığı gazeteci, akademisyen ve siyasetçilerin aralarında olduğu 154 kişilik listeden bahsetti. Bahçeli “Bazı çevreler, 2024 yılı içinde MHP’ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem, hukuki nitelikli olacaktır” dedi.

Devlet Bahçeli’nin açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Bahçeli’ye yanıt veren Özgür Özel Sinan Ateş cinayetinde isimleri geçen MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın’ı işaret etti.

154 kişilik listede yer alan Özel “Devlet beye bir şey söylemek isterim. O ikisi, bütün örgütün yaka silktiği o ikisi. O ikisi 154 kişilik isim listesi yazmış. Sayın Bahçeli bir hesaplaşma olacaksa siz önce vicdanınızla hesaplaşın” dedi. Özel devamında Sinan Ateş cinayetinden bahsederek “Bir kişi cenazesine gitmemiş. Bir kişi taziye vermemiş. Bir kişi adını anmamış. Şimdi, o ikisinden biri azmettirici ile mesajlaşmış durmuş” dedi.

MESAJLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

10Haber’in aktardığı habere göre, Özgür Özel’in konuşmasında işaret ettiği iki isimden biri İzzet Ulvi Yönter’di. Azmettirici ise Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu yargılanan eski Ülkü Ocakları Yöneticisi Tolgahan Demirbaş. Ve İzzet Ulvi Yönter’in Demirbaş ile cinayetten önce ve sonra defalarca WhatsApp üzerinden mesajlaştığı ortaya çıktı.

T24’ten Asuman Aranca, aylar önce tetikçi Eray Özyağcı’yı kaçırmakla da suçlanan Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın telefonunun “arama, mesajlaşma ve internet arama” trafiklerini gösteren zaman çizelgesini haberleştirdi. Buna göre Demirbaş olay günü ve ertesinde Ülkü Ocakları’nın Sinan Ateş’ten önceki genel başkanı eski MHP Mersin Milletvekili ve Olcay Kılavuz ile görüştü.

Bilirkişi raporlarında yer alanlara göre cinayetin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş’a Sinan Ateş’e saldırıdan sonra saat 19:37’de MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den bir mesaj geldi. Yönter’den bir dakika sonra tutuklu sanık Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş arasında görüşme gerçekleşti. Olcay Kılavuz da Sinan Ateş cinayetinden sonra defalarca Tolgahan Demirbaş ile mesajlaşıp telefon görüşmesi yaptı.

CİNAYETTEN ÜÇ SAAT ÖNCE

Sosyal medya hesabından Özgür Özel’e seslenerek “Özgür, diline doladığın o ‘ki kişiyle’ ilgili sefil iddialarını ispat etmezsen alçaksın, namertsin, şerefsizsin, müfterinin en önde gidenisin” diyen İzzet Ulvi Yönter hakkında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.

Suikastı organize ettiği iddia edilen İzzet Ulvi Yönter azmettirici Tolgahan Demirbaş’a Sinan Ateş’e saldırının yapıldığı 13:40’tan yaklaşık üç saat önce 10:38’de de mesaj attı.

Tolgahan Demirbaş’ın telefonun incelemesinin ardından çıkan bilirkişi raporunda Yönter’in suikasttan üç saat önce Demirbaş’a attığı mesajın içeriğine yer verilmedi.

Sinan Ateş soruşturmasında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile üç polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden 22’sine dava açılmıştı.

Dosyaları ayrılan 17 kişi arasında ise MHP ve Ülkü Ocakları’nın üst düzey isimlerinin yer aldığı öne sürülüyordu. İddiaya göre, bu isimler arasında İzzet Ulvi Yönter de bulunuyor.

Yine iddialara göre, Ateş cinayetinin öncesinde ve sonrasında Tolgahan Demirbaş ile sık sık iletişim kuran Yönter’in konuşma kayıtları ayrılan dosyaya eklendi.

SİNAN ATEŞ DE İZZET ULVİ YÖNTER’E İŞARET ETMİŞTİ

Sinan Ateş cinayeti davasının binlerce sayfalık ek klasörlerinde İzzet Ulvi Yönter’in ismi sık sık karşımıza çıktı. Sinan Ateş’in öldürülmeden önce arkadaşı Yeliz Özkan ile konuşmalarında adım adım takip edildiğine, kendisiyle fotoğraf çekilenlerin tek tek arandığına, görüştüğü bürokratlara ulaşıldığına dair mesajları olduğu görüldü.

Ek klasörlerde yer alan yazışmalarda Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Zengin’in “Suikastı dört kişi organize etti” dediği isimlerden MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de yer alıyordu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde “Bu parti bizim davamız, ancak bu pisliklerden kurtulması için bu dönem hepimiz listeye bakmak zorundayız. İzzet İstanbul’dan ayrılmaz” diyen Sinan Ateş “Bu adamlar hedefe emin adımlarla ilerliyor. Bilmiyorlar ki Allah’ın da bir hesabı var” diyordu.

Ateş, “Ama bu onların gücü değil başka güç” sözlerine ise “Bu işler bir günde değişir. Büyük para yaptılar. Enaniyet olmasın, en büyük korkuları benim. Adım adım ne yaptığımı takip ediyorlar” diye yanıt veriyordu.

Zengin ile Ateş’in konuşmalarında Ülkü Ocakları ve MHP içinde Sinan Ateş’e karşı bir “savaşın” başlatıldığına dair ifadeler de vardı. Ateş’in “Bu savaşı biz başlatmadık fakat ne zaman ve nerede biteceğini biz belirleyeceğiz” diyordu.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’daki ofisinden çıkarken motosikletten açılan ateşle öldürülmüştü. Ateş’in yanındaki isim Selman Bozkurt ise yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile üç polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Cinayetten bir buçuk yıl sonra hazırlanan iddianamede Tolgahan Demirbaş’ın talebi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri olarak görev yapan Mustafa Ensar Aykal’ın Ateş’in cep telefon numarasını olaydan sekiz ay önce sorguladığı görülmüştü.

145 sayfalık iddianamede failler Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un ortak hareket ederek eylemi gerçekleştirdikleri, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ın ise azmettirici oldukları öne sürülmüştü.