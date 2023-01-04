Son Dakika... Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu: 'Bulacağız ve adalete teslim edeceğiz'
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "İki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalet teslim edeceğiz" dedi.
Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’le ilgili soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Soylu, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsaavcılığı ve Emniyet Genel Müdürülüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü aktardı.
Soruşturma kapsamında iki kişinin arandığını kaydeden Soylu, "Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun, araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.
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