Son Dakika... Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu: 'Bulacağız ve adalete teslim edeceğiz'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:56

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’le ilgili soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Soylu, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsaavcılığı ve Emniyet Genel Müdürülüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü aktardı.

Soruşturma kapsamında iki kişinin arandığını kaydeden Soylu, "Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun, araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

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