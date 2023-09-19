Sinan Ateş soruşturmasında yeni gelişme: Dosya ilk savcıya döndü

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:51

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:51

Ankara'da uğradığı suikst sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in soruşturması, üç savcı değiştikten sonra dosyaya ilk bakan savcı Ayhan Ay'a geri verildi. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre bu gelişme üzerine dosya bir süre daha uzayacak.

Alican Uludağ, 14 Mayıs seçimlerini AKP ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanması üzerine dosyasının seyri yeniden değiştiğini yazdı. Habere göre dosya, başladığı savcıya dönerken soruşturmanın uzaması Ateş ailesini rahatsız ediyor.

Cinayetin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı, soruşturmanın başka isimlere uzanıp uzanmayacağı bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.