Sinan Ateş davası: Yeni atanan savcının Bahçeli'nin danışmanıyla fotoğrafları çıktı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 23:02

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 23:02

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikaste uğrayarak öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci bir savcı görevlendirerek dosyayı Başsavcıvekili Durdu Özer'e verdi. Yeni savcı Durdu Özer’in, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Yıldızlar'ın, söz konusu paylaşıma "Doğrulanmış Cumhuriyet savcımız Durdu Özer Beyi makamında ziyaretimiz. Göstermiş olduğu yakın ilgi için teşekkür ederiz" notunu düştüğü görüldü.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında cinayetin azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.