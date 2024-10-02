Sinan Ateş davasında yeni duruşma: Özel'e hakaret etti, salondan çıkarıldı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Suat Kurt, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hakaret etti.

Sinan Ateş davasında yeni duruşma: Özel'e hakaret etti, salondan çıkarıldı
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Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:37

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 12’si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda devam ediyor.

Bugünkü duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salonda yer aldı.

ÖZEL'E HAKARET

Sanıklardan Suat Kurt, duruşma başlamadan önce "Özgür Özel sen haysiyetsizsin, kahpe seni"  ifadeleriyle hakaret ettiği için duruşma salonundan çıkarıldı.

Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam ediyor.  

 


Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Sinan Ateş

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