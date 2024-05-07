Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi

İçerisinde neden öldürüldüğünü belli olmayan ve eşi Ayşe Ateş'in suç duyurularının yer almadığı Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 19:40
Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi
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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

 


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