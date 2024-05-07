Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi
İçerisinde neden öldürüldüğünü belli olmayan ve eşi Ayşe Ateş'in suç duyurularının yer almadığı Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.
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