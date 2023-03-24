Sinan Ateş suikastında MHP’li Kılavuz’un serbest bırakılmasıyla ilgili iddia: Kayıp tutanak mı var?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı kapsamında gözaltına alınan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanağın kaybolduğu iddia edildi. Tutanağın savcılığın soruşturma dosyasına girmediği, bu nedenle savcılığın Olcay Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapmadığı da iddialar arasında yer aldı. Kılavuz gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

(Olcay Kılavuz)



‘CEZA ARTIRILIR’

Emekli ağır ceza mahkemesi başkanı Osman Kaçmaz söz konusu iddialara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Kaçmaz, dosya üzerinde gizlilik kararı olduğunu anımsatarak “Cumhuriyet başsavcılığının derhal halkın bu iddialarla ilgili beklentilerini karşılayabilmek için açıklama yapması gerekiyor. Ama herkes suskun. Resmi bir evrağın yok edilmesinin cezası Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesinde kesin olarak yer almış. Maddede ‘Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır’ ifadeleri yer alır. Bu dava ilk günden itibaren kamuya mal olmuş bir dava. Orada bir tutanak tutulduğu belli. Tutanaklar mahkemeye de intikal etmiştir. Ben bu belgelerin yok edildiğine inanmıyorum. Hiç kimse bunu göze alamaz” dedi.

(Osman Kaçmaz)



‘TÜRKİYE’Yİ SARACAK’

Siyasilere uzanan bir dava olması nedeniyle seçim döneminde soruşturmanın yavaş yürütüldüğünü söyleyen Kaçmaz, “Seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin bunun üzeri açılacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş bu siyasi cinayetin üzerine gideceklerini her platformda dile getiriyorlar. Adaletin bekçilerinin yerine getirmesi gerekenleri siyasetçiler ‘Biz getireceğiz’ diyor. Bu yargının ne hale geldiğini gösteriyor. Seçimden sonra Sinan Ateş alevi bütün Türkiye’yi saracak” diye konuştu.

AYŞE ATEŞ’TEN KILIÇDAROĞLU’NA ZIYARET



Geçtiğimiz aralık ayında silahlı saldırıyla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretten bir fotoğraf paylaşarak “Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanı başımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız” notunu düştü. Şubat ayında Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ateş’in evini ziyaret etmişti.