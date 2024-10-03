Sinan Ateş'in ailesine saldıran kişi 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:32

Güncelleme: 03.10.2024 - 13:32

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında kararın açıklanmasını bahçede bekleyen abla Selma Ateş'e saldıran Mertcan Kılıç, kadına karşı basit yaralama suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, aynı gün gözaltına alınan şüphelinin sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Kadına Karşı Basit Yaralama” suçundan tutuklandığı belirtildi.

SELMA ATEŞ'E SALDIRI GİRİŞİMİ

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında dün kararın açıklanmasına bir saat kala bahçede bir kişi Sinan Ateş'in ailesine saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı.

Selma Ateş saldırı sonrası "Saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bu saldırı gerçekleşseydi benim de katlimi izleyecektiniz. Selma için adalet mi diyecektiniz? Bana bir şey olursa saydığım isimlerden şikayetçiyim dedim. Selma Ateş şöyle dedi böyle dedi diyorlar. Benim kardeşim katledildi sokak ortasında. Ben susayım mı?" dedi.