Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı: Bahçeli, Erdoğan ve Soylu'ya seslendi!
Sinan Ateş cinayetini hatırlatan bir paylaşım yapan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aylardır süren sessizliğine dikkati çekti ve "Neden susuyorsunuz?" diye sordu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Aralık 2022’de Ankara’da sokak ortasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş paylaşımı yaptı.
Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetin hâlâ aydınlatılamadığına dikkat çekti.
"SİZ SUSTUKÇA BEN SORMAYA DEVAM EDECEĞİM"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlt Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haftalardır olaya ilişkin açıklama yapmadığını işaret ederek, şunları kaydetti:
"Sinan Ateş öldürüleli, 16 hafta, 112 gün, 2 bin 688 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hâlâ sessiz. Neden susuyorsunuz, nedir bu suskunluğunuzun sebebi? Şu bayram günü boynu bükük kalan iki yetimi görüp de rahatsız olmuyor musunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim."
Sinan Ateş öldürüleli,— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 21, 2023
16 hafta
112 gün
2688 saat geçti.
Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neden susuyorsunuz, nedir bu suskunluğunuzun sebebi? Şu bayram günü, boynu bükük kalan iki yetimi görüp de rahatsız olmuyor musunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim.
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